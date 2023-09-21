Сапфірове кольє і старовинна брошка: історія прикрас, які королева Камілла показала у Франції

Король Чарльз і його дружина чудово проводять час у Парижі, а Камілла демонструє бездоганний стиль і коштовності з королівської скриньки.

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У свій перший день у Франції король Чарльз і Камілла відвідали державний банкет, який влаштували для них Емманюель і Бріжит Макрон. На прийом у Версалі запросили 160 гостей, а Камілла блищала в ефектній дизайнерській сукні й улюбленому кольє покійної королеви Єлизавети. У другий день вона одягла менш ефектну прикрасу, але з такою ж сентиментальною історією. Про це пише Daily Mail.

На прийомі у Версалі Камілла з'явилася в намисті із сапфірів і діамантів. Воно раніше належало королеві Єлизаветі II.

Лілібет отримала його в подарунок від батька, короля Георга VI, 1947 року на весілля з принцом Філіпом.

У комплекті до нього йшли сережки, але не ті, які вибрала для прийому Камілла. Вона, до речі, носить кліпси. В інтерв'ю, яке вона дала британському Vogue влітку минулого року на честь свого 75-річчя, вона розповідала, що онуки намагаються вмовити її проколоти вуха, але вона поки вагається і "не збирається робити собі такий подарунок".

Королева Камілла і король Чарльз на прийомі у Версалі Фото: Getty Images

Кольє було у королеви Єлизавети улюбленим. Вона часто його носила і замовила до нього браслет і каблучку з сапфірами. Останнє, до речі, нетипове для королеви. Вона не любила привертати увагу до своїх рук і рідко носила каблучки.

І тепер намисто, мабуть, стало улюбленим і в Камілли, вона вже двічі одягала його на урочисті прийоми в Лондоні.

Раніше королева Камілла вже одягала сапфірове кольє Фото: Getty

А наступного дня Камілла і перша леді Франції Бріжит Макрон багато часу провели разом.

Вони відвідали Французьку національну бібліотеку, собор Нотр-Дам, зіграли в настільний теніс, а потім вирушили в офіс Chanel. Дами відвідали кампус 19M, заснований французьким будинком моди класу люкс, у Парижі, поговорили з генеральним директором Chanel Ліною Нейр, і Камілла випробувала ткацький верстат.

Королева Камілла і Бріжит Макрон

76-річна королева одягла приталене розкльошене пальто Fiona Clare поверх шифонової сукні з чорно-білим візерунком, а на її грудях красувався багатозначний аксесуар.

Брошка з кришталем, що належала королеві-матері Фото: Getty Images

Камілла одягла свою улюблену кришталеву брошку в стилі ар-деко, яка колись належала королеві-матері, Єлизаветі Боуз-Лайон.

Цей аксесуар, імовірно виготовлений ювелірним домом Картьє, дружина Георга VI часто носила на полях капелюхів. Він прикрашений темно-синім гірським кришталем.

Цілком імовірно, що королева-мати та її чоловік — тоді герцог і герцогиня Йоркські — придбали приголомшливу коштовність незадовго до свого турне Австралією 1927 року.

Цю вінтажну прикрасу їй подарувала королева Єлизавета в день весілля з королем Чарльзом 2005 року.

Вибір брошки королевою Каміллою недивний, оскільки відтоді, як вона стала королевою, вона одягала цей блискучий аксесуар на кілька важливих виступів.

Нагадаємо, на прийомі у Версалі було 160 гостей, а столи накрили в Дзеркальній залі. Захід відвідали французькі та англійські зірки: Кароль Буке, Шарлотта Гейнсбур, Г'ю Ґрант і Мік Джаґґер.