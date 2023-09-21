Найелегантніший холостяк: Венсан Кассель відвідав модний показ у Мілані

Тиждень моди в італійській столиці стилю збирає зірок першої величини.

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Поки кількість червоних доріжок зменшилася через страйк акторів і сценаристів, модні заходи збирають зірок. Стартував Тиждень моди в Мілані і туди з'їхалися селебріті з усього світу. Так, показ Prada відвідав Венсан Кассель, який нещодавно розлучився зі своєю молодою дружиною, моделлю Тіною Кунакі, і тепер знову став завидним нареченим. Про це пише Daily Mail.

Венсан Кассель — амбасадор бренду. Він знімався в рекламній кампанії Prada сезону весна-літо 2023. Фешн-фотограф Девід Сімс зробив стильні чорно-білі знімки Касселя, Луї Партріджа і Хантер Шаффер.

А для своєї ефектної появи в Мілані Венсан обрав бежеві штани, кросівки та блідо-зелену сорочку. Образ він доповнив сонцезахисними окулярами, звісно від Prada.

Венсан Кассель на показі Prada Фото: Getty Images

Також показ відвідали Скарлетт Йоганссон, Емма Вотсон, Кайлі Дженнер і Софія Річі.

А британський актор Бенедикт Камбербетч для виходу у світ вибрав сорочку з квітковим візерунком і широке кремове пальто Prada.

Показ Prada в Мілані

Тиждень моди в Мілані слідує за заходами в Нью-Йорку і Лондоні, на яких дизайнери представляють свої творіння весни/літа 2024 року. Загалом відбудеться 62 модні покази. Тиждень моди триватиме до 25 вересня і, серед інших, очікуються покази Giorgio Armani, Dolce & Gabbana і Versace.

Нагадаємо, Венсан Касссель і Тіна Кунакі розлучилися навесні цього року. У шлюбі вони прожили п'ять років. У пари народилася дочка Амазонія.

Публічно вони не заявляли про розставання, але Венсан видалив усі фото дружини з Instagram і не привітав її з днем народження.

Джерело підтвердило чутки про розлучення, сказавши, що "Тіна вбита горем".