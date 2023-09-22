Гострі на язик: три найбільш уїдливі знаки Зодіаку

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які володіють гострим язиком і вирізняються постійними жартами та підколами інших людей.

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Астролог OLGA STELLA розповіла, хто зі знаків Зодіаку відомий своєю гостротою розуму та язика, а їхні слова завжди колючі, навіть попри відсутність злих намірів.

Близнюки

Цей знак зодіаку, відомий своєю гостротою розуму і мови. Їхні слова можуть вколоти і вони здатні знайти слабке місце в будь-якому співрозмовнику. Близнюки мають унікальний дар перетворювати будь-які фрази на жарти. Вони не відмовлять собі в задоволенні підколоти когось, але роблять це з обережністю і розумінням, що вони можуть когось образити цим.

Скорпіон

Скорпіони мають чудове почуття гумору і глибоку проникливість, що робить їх дуже гострими на язик і навіть іноді уїдливими. Коли Скорпіони вирішують висловитися, вони роблять це з такою інтенсивністю, що їхні слова можуть залишити глибокий слід. Для них це всього лише форма жартування, вони самі не ображаються на таке, тому не розуміють, чому хтось може образитися на них.

Овен

Знак, що вважає за краще діяти, а не розмірковувати. Їхні слова завжди колючі, навіть попри відсутність злих намірів. Овни не бояться сказати правду в обличчя, навіть якщо вона може бути образливою. Особливо гострими на язик вони стають із людьми, яких пізнають дедалі ближче. Їхня прямота і неупередженість можуть вколоти як ніщо інше.

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