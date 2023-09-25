Українська ювелірка Валерія Гузема показала перші фото новонародженої доньки

У Валерії та її чоловіка вже є дворічний син Тимур.

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32-річна Валерія Гузема, дизайнерка ювелірних прикрас і засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry, вдруге стала мамою. У ювелірки та її чоловіка, авіатора і засновника команди Aerotim Тимура Фаткулліна 17 вересня народилася донька, яку батьки назвали Селін. Про це Валерія повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Селін💝 17.09.23. Зроблено в коханні і для кохання", — підписала вона фотографії.

Як пише РБК, обидва рази, коли Валерія народжувала, — її чоловік Тимур перебував поруч і першим після дружини бачив своїх малюків і тримав їх на руках.

На знімках можна побачити частину голівки дитини, її ніжки, а також старшу дитину пари, дворічного Тимура, з гелевими кульками у квартирі.

Валерія Гузема народилася в Кіровоградській області, потім переїхала до Києва, де здобула дві освіти: перекладачки з німецької та журналістки. З 2013 року Валерія працювала fashion-координаторкою журналу Elle, а з 2015 журналісткою і телеведучою каналу HD-fashion.

З 2016 року вона почала створювати першу ювелірну прикрасу, яка згодом переросла в один з найвідоміших ювелірних брендів Guzema Fine Jewelry. Влітку 2018 року прикраси дизайнера були представлені на LA Fashion week.

У прикрасах від Гуземи часто з'являються перша леді України Олена Зеленська, а також Маша Єфросиніна, Джамала, Катя Осадча та багато інших.

Коли почалася війна в Україні, Гузема активно допомагала ЗСУ через свій благодійний фонд і продовжувала створювати прикраси. За її словами, був великий попит на обручки.

Раніше Фокус писав, коли Гузема повідомила про свою другу вагітність.