Твіггі, Наомі, Сінді та компанія: супермоделі минулого з'явилися на обкладинці глянцю

Vanity Fair Italia разом з дуетом модних фотографів Луїджі і Янго зробили великий проєкт про супермоделей минулих років, включно з легендарною четвіркою, яка створила документальний серіал "Супермоделі".

Related video

Після серіалу "Супермоделі", в якому діви подіуму з кліпу Джорджа Майкла Freedom відверто розповіли про зоряний період у модельному бізнесі та саме поняття супермоделей, Vanity Fair Italia вирішив піти далі та зробити масштабний проєкт про тих, хто свого часу змінив покази та став зіркою. Фотографи Луїджі та Янго вирішили не обмежуватися тільки Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон і Ліндою Євангелістою, — супермодель Тетяна Патітц померла в січні цього року, — а зробити довжелезний матеріал про моделей, які свого часу вплинули на світ моди.

Цей матеріал опублікують у 40-му номері журналу Vanity Fair і з'явиться в італійських газетних кіосках 3 жовтня 2023 року. Обкладинку зробили в ретро-стилі, коли італійський Vogue у жовтні 1994 року, до свого 30-річчя, зняв для своєї кавер-сторі 30 топ-моделей.

У новому проєкті з'являться Крістен МакМенамі, Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Клаудія Шиффер, Шалом Гарлоу, Іман, Єва Герцигова, Мілла Йовович, Пет Клівленд, Елізабетта Дессі, Пауліна Порізкова, Сінді Кроуфорд, Карла Бруні, Стефані Сеймур, Гелена Крістенсен, Кірстен Оуен, Керолін Мерфі, Ембер Валлетта, Лорен Гаттон, Твіггі і Пенелопа Трі.

Раптово вони повернулися. На подіумах. У рекламних кампаніях. На обкладинках газет. У постах в Instagram і TikTok. Топ-моделі, зірки вісімдесятих і дев'яностих, минулого місяця також стали головними героями телесеріалу "Супермоделі", який виходить у чотирьох епізодах на Apple TV+.

Але чому в епоху революції краси ідеальні жінки знову стали задавати тенденції?

У цьому випуску Vanity Fair, європейського видання, що об'єднує Італію, Францію та Іспанію, порушується питання про міф краси, проєкт, який ніколи раніше не реалізовувався для цього видання.

Ця потрійна обкладинка і довгий звіт є фрескою, присвяченою історії та історіям групи моделей, які вчора змінили правила і які сьогодні являють собою останню частину тієї головоломки, яка є революцією міфу про красу.

Сінді Кроуфорд, 57 років

Американка з Іллінойсу, вона переїхала до Нью-Йорка в середині 80-х і підкорила світ моди: від історичних рекламних кампаній до зйомок з Гербом Ріттсом.

Після швидкоплинного весілля з Річардом Гіром вона виходить заміж за колишню модель Ренді Гербера, батька Кайї, топ-зірки нинішнього часу.

Карла Бруні, 55 років

До того як вийти заміж за Ніколя Саркозі і стати першою леді Франції, вона була найвідомішою італійською топ-моделлю у світі.

Народжена в Турині, вона була музою Джанні Версаче. Після подіумів вона присвятила себе музиці.

Клаудія Шиффер, 53 роки

Німкеня, кохана Карлом Лагерфельдом, який обрав її обличчям Chanel на початку 1990-х. Її часто називали "Бріджит Бардо моди".

Клаудія пішла з подіумів 2009 року. Єдиний виняток: пам'ятний показ мод 2017 року для її друга Джанні Версаче. Одружена з англійським режисером Меттью Воном, має трьох дітей.

Крістен Макенамі, 58 років

Американка з андрогінною зовнішністю прославилася експериментами зі своїм волоссям і бровами: в якийсь момент вона просто їх збрила. У той час це було незвично і сміливо. Крістен прозвали "королевою гранжу", вона працювала з усіма будинками моди і найбільшими фотографами. У січні вона пройшла подіумом для показу кутюрної колекції Валентино.

Елізабет Дессі, 65 років

Дессі, колишня олімпійська плавчиня, в юності працювала манекенницею у Валентино Гаравані. У 2022 році вона повертається на подіум для П'єрпаоло Піччолі, який захотів, щоб саме вона брала участь у показі Valentino Haute Couture на площі Іспанії.

Крісті Тарлінгтон, 54 роки

Дівчина з Каліфорнії, вона була головною героїнею легендарних показів мод, таких як показ Versace 1991 року. Вона одружена з актором і режисером Едвардом Бернсом, має двох дітей.

Крісті заснувала асоціацію Every Mother Counts, яка пропагує медичну допомогу і поширює програми по всьому світу щодо здоров'я вагітних.

Наомі Кемпбелл, 53 роки

Народжена в Лондоні, модель ямайського походження, вона — чорношкіра модель, яка надихала і прокладала шлях іншим.

Вона була музою і подругою модельєра Аззедіна Алайї та Нельсона Мандели. Зараз Наомі виховує двох дітей і стала однією з головних героїнь документального фільму "Супермоделі" на Apple TV+.

Шалом Харлоу, 49 років

Шалом родом з Канади і її помітив рекрутер модельного агентства, сама вона не замислювалася про кар'єру в моді. Саме вона стала головною героїнею легендарного показу мод Александра Макквіна 1998 року, на якому її, одягнену в білу сукню, два роботи облили фарбою.

Пенелопа Трі, 73 роки

Її перший роман "Частина мого серця" вийде в травні 2024 року: він натхненний її життям у Лондоні 1960-х років і містить портрети Девіда Бейлі, зоряного фотографа, її бойфренда в той час. Американка, вона стала сенсацією всього в 13 років завдяки знімку Даяни Арбус, а потім її помітили на Чорно-білому балу Трумена Капоте 1966 року. Пенелопа була конкуренткою Твіггі і її називали "королевою свінгуючого Лондона".

Єва Герцигова, 50 років

Єва родом з невеликого містечка в Чехії. У 1989 році вона виграла конкурс краси і переїхала до Парижа.

Прославившись завдяки рекламній кампанії відомого бюстгальтера, вона працювала і співпрацює досі з найбільшими міжнародними будинками моди. Вона мати трьох дітей від італійського підприємця Грегоріо Марсіая.

Лорен Гаттон, 79 років

Її життя схоже на кіно: від скромного походження у Флориді до легендарних кадрів Річарда Аведона і величезного успіху "Американського жиголо" разом з Річардом Гіром.

Її контракт з Revlon, укладений у середині 1970-х років, увійшов в історію як один із найтриваліших і найдорожчих за всю історію.

Іман, 68 років

Народжена в сім'ї сомалійських дипломатів, вона була однією з перших африканських топ-моделей в історії завдяки фотографу Пітеру Бірду, який виявив її в Кенії в 1970-х роках, і Іву Сен-Лорану.

Вона розмовляє п'ятьма мовами, створила інклюзивну лінію краси Iman Cosmetics і 24 роки була одружена з рок-зіркою Девідом Бові.

Мілла Йовович, 47 років

З Києва вона переїхала до Лос-Анджелеса в дуже молодому віці. Муза таких великих фотографів, як Пітер Ліндберг, 1997 року вона була головною героїнею фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

Але саме сага Resident Evil приносить їй успіх і нового коханого: режисера Пол В.С. Андерсона.

Гелена Крістенсен, 54 роки

Данка перуанського походження, вона була одним із перших "ангелів" Victoria's Secret.

Сьогодні вона стала фотографом, заснувала бренд моди і дизайну інтер'єру Staerk & Christensen і подорожувала світом як посол ООН.

Твіггі, 74 роки

Символ свінгуючого Лондона, обраний обличчям 1966 року, з її андрогінною статурою і стрижкою піксі.

Леслі Хорнбі (це її справжнє ім'я) допомогла запустити тренд на мініспідницю Мері Куант.

Ембер Валетта, 49 років

У 1993 році вона з'явилася на обкладинці американського Vogue і стала зіркою. Муза Тома Форда за часів Gucci, 1999 року вона була моделлю Донателли Версаче в культовій сукні Jungle. Сьогодні акторка є послом сталого розвитку Технологічного інституту моди в Нью-Йорку.

Пет Клівленд, 73 роки

Від її дебюту в Нью-Йорку наприкінці 1960-х років, поряд з такими талантами, як Голстон і Енді Воргол, до пропозиції руки і серця Мохаммеда Алі, її життя розказане в її автобіографії "Прогулянки з музами: мемуари".

Її неповторний стиль на подіумі успадкувала дочка Анна.

Стефані Сеймур, 55 років

Вона почала працювати підлітком у Сан-Дієго, зрештою потрапила на обкладинки Sports Illustrated і кампанії Victoria's Secret.

У 90-ті роки вона з'являлася в кліпах свого тодішнього бойфренда Ексла Роуза з Guns N' Roses. Наомі Кемпбелл — хрещена мати її трьох дітей від підприємця Пітера Бранта.

Керолін Мерфі, 49 років

Дочка фермерів з Флориди, своєю заспокійливою і вічною красою, вона підкорила такі бренди, як Ralph Lauren, Calvin Klein і Prada.

І косметичні бренди, такі як Estée Lauder. Мати 20-річного Ділана Блю, вона любить природу і серфінг.

Кірстен Оуен, 53 роки

Англійка, яка на початку 90-х років нав'язала нову мінімалістичну естетику, ставши інтерпретатором авангардних брендів, таких як Jil Sander, Helmut Lang і Prada.

Поліна Порізкова, 58 років

Дочка дисидентів із Чехії, вона втекла з країни з батьками в розпал Холодної війни. У Парижі вона почала працювати моделлю. Обкладинка Sports Illustrated 1984 року поставила її серед найкращих. Протягом 30 років вона була одружена з рок-зіркою Ріком Окасеком з The Cars. Вона написала книгу "Без фільтра: хороше, погане і красиве", яка стала бестселером.

Нагадаємо, раніше супермоделі з кліпу Джорджа Майкла Freedom розповіли про зйомки.