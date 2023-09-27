Топ 3 вправи з власною вагою для плоского живота і тонкої талії

Для того щоб мати ідеальне тіло, не обов'язково займатися з тренером та використовувати складне обладнання. Головне — це ваше бажання й прості, але ефективні вправи, які підтягнуть живіт і зроблять стрункою талію.

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Ця програма без обладнання зміцнить м'язи черевної порожнини, адже, погодьтеся, складно переоцінити важливість м'язів корпусу. Вони допомагають поліпшити поставу, рівновагу і стабілізацію хребта, а також використовуються в повсякденних рухах, як-от ходьба, сидіння й підіймання важких предметів. Про це пише Fit and Well.

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Фото: Freepik

Як бачите, тренувати м'язи корпусу вкрай важливо не тільки для красивої фігури, а й для повноцінного комфортного існування у звичайному житті, але виконання нескінченних скручувань може набриднути і відбити бажання займатися. Спробуйте пілатес — комплекс тренувань, який спрямований на розвиток сили корпусу, гнучкості та усвідомленості тіла.

Ця економічна програма пілатесу від Лілі Сабрі призначена для опрацювання м'язів живота та косих м'язів живота (м'язів навколо талії) всього за чотири рухи. Виконуйте цей комплекс вправ регулярно і ви досить швидко помітите значний прогрес, побачаче, як змінюється ваше зображення в дзеркалі.

Бічна планка

Бічна планка — проста, але дуже ефективна вправа для преса і талії, але можна зробити її ще ефективнішою, додавши підйоми й опускання.

Станьте в бічну планку, опустіться, відвівши ногу вперед, руку назад, а потім поверніться у вихідне положення. Повторіть планку з протилежного боку.

Віджимання в планці

Фото: Freepik

Станьте в планку, як і в попередній вправі. Вільна рука перебуває за головою, опускаючись із планки, з'єднайте руку з протилежною ногою, доторкнувшись до кінчиків пальців. Поверніться у вихідне положення. Повторіть планку з протилежного боку.

Підйом ніг сидячи

Сядьте на підлогу, зіпріться на руки позаду себе. Підніміть ноги, розведіть їх, і опустіть розведені ноги вниз, не торкаючись підлоги.

Комбінація рухів у цих вправах задіює кілька груп м'язів, зокрема прямі м'язи живота (шість м'язів преса), косі м'язи живота (бічний прес навколо талії) і глибокі стабілізатори корпусу.

Фото: Freepik

Люди часто використовують терміни "прес" і "кор" як синоніми, але між тренуваннями преса та корпусу є різниця. М'язи живота складають лише одну частину корпусу, тому, якщо ви виконуєте вправи, орієнтовані на прес, ви, природно, зміцнюєте корпус, але тільки його частину.

Якщо ви хочете отримати всі переваги від сильнішого корпусу, вам також необхідно регулярно виконувати комплексні вправи зі зміцнення преса паралельно з вашим поточним тренуванням, або в рамках спеціального тренування, орієнтованого на середню частину тіла.

Хоча ця програма, заснована на пілатесі, вона допоможе зміцнити основні м'язи та зменшити жирові відкладення навколо живота, особливо якщо ваша мета — отримати тонку талію та побачити кубики преса на животі.

Неможливо прибрати жирові відкладення точково, наприклад, тільки в ділянці живота, але можливо зменшити загальну кількість жиру за допомогою збалансованої дієти та фізичних вправ.

Нагадаємо, якщо ви набрали кілька зайвих кіло і не можете застебнути осінню жилетку, рекомендуємо скористатися ефективними вправами, які швидко повернуть тілу тонус і допоможуть скинути вагу.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологи назвали 3 помилки в дієті, які весь час заважають вам схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.