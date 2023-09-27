Демі Мур прийшла на показ Saint Laurent у напівпрозорому ансамблі (відео)

Над образом зірки попрацював відомий голлівудський стиліст Бред Горескі.

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До Парижа, де зараз проходить Тиждень моди, злетілися не тільки відомі у світі fashion особистості, а й безліч світових зірок. Не стала винятком і 60-річна американська актриса та модель Демі Мур. На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася відео, як позує на тлі блискучої Ейфелевої вежі перед показом нової колекції Ентоні Ваккарелло, креативного директора Saint Laurent.

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На Демі — чорна напівпрозора облягаюча сукня до підлоги з відкритим плечем і довгими рукавами. Образ вона доповнила гостроносими чорними туфлями на шпильці з лакованої шкіри з відкритою п'ятою і сонцезахисними окулярами. Своє довге волосся актриса залишила розпущеним.

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Над зовнішнім виглядом зірки попрацював знаменитий американський стиліст Бред Горескі, про що він теж повідомив в Instagram. Серед його клієнток — Джессіка Альба, Крістіна Річчі, Рашида Джонс, Кейлі Куоко і Мінка Келлі.

Під час шоу Демі разом із британською супермоделлю Кейт Мосс позували фотографам в обнімку, і ці кадри зірка також показала своїм шанувальникам. На Кейт був чорний костюм із жакета і спідниці та біла блуза з глибоким вирізом.

Демі Мур — завсідник тижнів моди і світських тусовок. Вона із задоволенням вигулює там брендове вбрання і демонструє свою нев'янучу красу.

Раніше Фокус писав про те, що актриса з'явилася на показі Fendi в рамках Міланського тижня моди в розкішному кораловому ансамблі.