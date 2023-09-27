Метт Деймон був помічений на пляжі в Маямі з дружиною (фото)

Зіркове подружжя насолоджувалося часом удвох на пляжі.

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52-річного американського актора Метта Деймона помітили на пляжі в Маямі, штат Флорида, разом із дружиною Люсьяною Баррозо. Про це пише PageSix.

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Оскароносний актор виглядав дуже розслабленим, стоячи на березі океану. Зірка фільму "Оппенгеймер" продемонстрував своє підтягнуте тіло у формі, вдягнувши лише темно-сірі шорти для купання та сонцезахисні окуляри.

Його 47-річна дружина також показала струнку і підтягнуту фігуру в блакитному купальнику. Люсьяна була в білій кепці, доповнивши образ сонцезахисними окулярами і сережками-кільцями.

Нагадаємо, Метт Деймон і Люсьяна Баррозо одружені з грудня 2005 року. Вони рідко виходять разом на публіку, тримаючи особисте життя подалі від камер і громадськості.

На початку липня Метт і Люсьяна відпочивали на острові Міконос у Греції. Тоді до них приєдналися Кріс Гемсворт і його дружина Ельза Патакі.

Також Фокус писав, що Кріс Гемсворт і Метт Деймон пообідали на пляжі з дружинами.