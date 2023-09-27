Мэтт Дэймон был замечен на пляже в Майами с супругой (фото)

Звездные супруги наслаждались временем вдвоем на пляже.

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52-летний американский актер Мэтт Дэймон был замечен на пляже в Майами, штат Флорида, вместе с супругой Люсьяной Баррозо. Об этом пишет PageSix.

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Оскароносный актер выглядел очень расслабленным, стоя на берегу океана. Звезда фильма "Оппенгеймер" продемонстрировал свое подтянутое тело форме, надев только темно-серые шорты для купания и солнцезащитные очки.

Его 47-летняя супруга также показала стройную и подтянутую фигуру в голубом купальнике. Люсьяна была в белой кепке, дополнив образ солнцезащитными очками и серьгами-кольцами.

Напомним, Мэтт Дэймон и Люсьяна Баррозо женаты с декабря 2005 года. Они редко выходят вместе на публику, держа личную жизнь подальше от камер и общественности.

В начале июля Мэтт и Люсьяна отдыхали на острове Миконос в Греции. Тогда к ним присоединились Крис Хемсворт и его супруга Эльза Патаки.

Также Фокус писал, что Крис Хемсворт и Мэтт Дэймон пообедали на пляже с женами.