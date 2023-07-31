Крис Хемсворт и Мэтт Дэймон пообедали на пляже с женами (фото)

Знаменитые актеры пригласили своих жен на обед с друзьями.

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39-летний австралийский актер Крис Хемсворт и 52-летний американский актер Мэтт Деймон были замечены вместе на пляже. Компанию звездам боевиков составили их супруги. Об этом пишет People.

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Актеры выбрали почти одинаковые синие клетчатые рубашки, чтобы провести время со своими женами — Люсьяной Баррозо и Эльзой Патаки — на пляже в Байрон-Бей, Австралия.

Звезда фильма "Марсианин" был изображен с тремя коробками, соединенными черной лентой. Актер сочетал свою рубашку на пуговицах с темно-синими джинсами. Звезда фильмов Marvel был в солнцезащитных очках-авиаторах, его синяя клетчатая рубашка была расстегнута, а под ней была белая майка. Он также носил длинную серебряную цепочку на шее и коричневые брюки.

47-летняя Баррозо была сфотографирована рядом с женой Хемсворта, актрисой Патаки. Люсьяна была одета в белый укороченный топ в стиле бохо с золотым ожерельем и зелеными сшитыми на заказ брюками.

Между тем, 47-летняя Патаки выбрала пурпурное платье с длинными рукавами и вырезами в сочетании с легкими аксессуарами, включая ожерелье, серьги-кольца, кольца, черные солнцезащитные очки и сумку через плечо.

Напомним, в начале месяца Мэтт и Люсьяна отдыхали на острове Миконос в Греции. Тогда к ним также присоединились Крис и Эльза.

Ранее Фокус также писал, что Крис Хемсворт поделился праздничными кадрами с женой-именинницей.