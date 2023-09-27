Королева Летиція з'явилася на публіці в сукні за 1500 гривень

Монарша особа з'явилася в піднесеному настрої, вручаючи нагороди і позуючи для фотографій.

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51-річна королева Іспанії Летиція відвідала церемонію вручення нагороди Retina Eco у Фонді Королівської фабрики гобеленів у Мадриді. Про це пише Daily Mail.

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Для заходу монарша особа обрала стильну сукню за 1500 гривень, продемонструвавши свої підтягнуті руки. Летиція була в бірюзовій максісукні без рукавів від Zara і чорних туфлях на підборах з відкритою п'ятою від Aquazzura.

Королева Летиція на церемонії Retina Eco в Мадриді Фото: Getty Images

В якості аксесуарів іспанська королева вибрала смарагдові сережки Tous jewelry.

Відомо, що мати двох дітей дотримується суворої дієти і займається фізичними вправами. Летиція встає о 7 ранку і починає день зі свого особливого виду йоги Айенгара, в якому акцент робиться на точність і вирівнювання, а пози утримують довше середнього, щоб допомогти наростити силу і привести м'язи в тонус.

Ця форма йоги не тільки вважається корисною для тих, хто хоче схуднути, але також надає низку переваг для нервової системи, імунної системи та якості сну. Крім того, королева любить кардіотренування і часто здійснює пробіжки, або гуляє садами палацу Сарсуела в Мадриді.

Раніше Фокус писав, що королева Летиція продемонструвала стильний твідовий піджак.