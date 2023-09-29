29 вересня 2023 року: Киріака Відлюдника — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати гроші та підмітати підлогу в будинку.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріака Відлюдника. Він жив у Карфагені і з самого дитинства цікавився церковними книгами, молився і відвідував церкву. У юному віці він вирішив присвятити життя Богу — вирушив у пустелю і жив там у молитвах відлюдником.
Також 29 вересня в Україні вшановують День пам'яті трагедії Бабиного Яру.
Що не можна робити 29 вересня:
- позичати гроші;
- підмітати будинок;
- заздрити.
Народні прикмети та повір'я:
- уже є гриби — осінь буде затяжною;
- грім — до сніжної зими;
- сильний вітер — до ясної погоди;
- зоряне небо — наступний рік буде врожайним.
День ангела святкують:
Віктор, Йосип, Людмила, Сергій.
Народилися в цей день:
1866 рік — Михайло Грушевський, український історик, політик, 1-й голова Української Центральної Ради (1917-1918);
1976 рік — Андрій Шевченко, український футболіст, колишній тренер збірної України;
1989 рік — Євген Коноплянка, український футболіст;
1993 рік — Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи та світу.
Також цього дня:
1793 рік — у британському спортивному журналі вперше згадують про гру в теніс;
1897 рік — у театрі "Олімпо" в Буенос-Айресі вперше виконують танго;
1926 рік — закрито і проголошено музеєм Києво-Печерську лавру.