Коллега Меган Маркл за серіалом "Форс-мажори" опублікував її унікальні знімки

Пізніше Патрік Дж. Адамс вибачився, що опублікував знімки під час страйку акторів і, судячи з усього, видалив свій акаунт в Instagram.

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Партнер Меган Маркл за серіалом "Форс-мажори" Патрік Дж. Адамс поділився новими знімками в Instagram, опублікувавши фотографії зі знімального майданчика, яких раніше не публікували. Фанати почали гадати, чи не означає, що герцогиня Сассекська хоче повернутися на екрани, але Адамс не дав пояснень, незабаром вибачився, що розмістив знімки на тлі триваючого страйку акторів, і, ймовірно, взагалі видалив свій акаунт. Про це пише People.

У серіалі "Форс-мажори" розповідається історія Майка Росса, якого і грає Патрік, що працює в престижній юридичній фірмі. Він закохується в помічницю юриста Рейчел Зейн, яку грає Меган Маркл.

Меган Маркл на знімальному майданчику "Форс-мажорів" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Патрік поділився черговою колекцією зображень своїх колег, зокрема кількома знімками, на яких зображена гламурна Меган за лаштунками їхнього популярного телешоу. І зазначив, що сумує за своїми колегами.

Меган Маркл на знімальному майданчику "Форс-мажорів" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Шанувальники були раді побачити зображення, і багато хто сприйняв це повідомлення як явний натяк на те, що серіал може повернутися на екрани.

Патрік і раніше ділився зображеннями Меган на своїх сторінках у соціальних мережах, але ці знімки раніше він не показував.

Один із коментаторів написав: "Я переконаний, що "Форс-мажори" повертаються, тому що це не може бути просто ностальгія".

Однак після цього Патрік Дж. Адамс вибачився за те, що поділився серією фотографій герцогині зі знімального майданчика, які раніше не публікувалися. Він стверджує, що це "відволікло" від страйку акторів, і назвав це "прикрою помилкою".

Меган Маркл на знімальному майданчику "Форс-мажорів" Фото: Patrick J. Adams/Instagram

Тепер 42-річний актор заявив, що видалив їх тому, що вважав це недоречним на тлі битви SAG-AFTRA з Альянсом кінопродюсерів.

"За останні кілька днів я по дурості і бездумно дозволив собі подорож спогадами, щоб відволіктися від дуже реальної і триваючої боротьби, яку кожен в @sagaftra продовжує вести у своїх зусиллях за наше членство, реалістичну компенсацію і захист у 21 столітті. Це була прикра помилка, про яку я глибоко шкодую", — заявив Патрік.

Меган Маркл грала роль помічниці юриста Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори" з 2010 року, поки її останній епізод не вийшов в ефір у квітні 2018 року, за місяць до її весілля з принцом Гаррі.

Офіційна версія про те, чому шоу було закрито, незрозуміла, але після відходу Меган серіал втратив глядачів.

Після відходу з шоу Меган зберегла дружні стосунки зі своїми колишніми колегами по фільму — Габріелем Махтом, Ебігейл Спенсер, Сарою Рафферті і Патріком, — які були присутні на її весіллі з принцом Гаррі.

Однак у жовтні 2020 року Патрік Дж. Адамс заявив, що втратив зв'язок із герцогинею.

Він сказав Radio Times: "Відверто кажучи, я думаю, що наляканий. Я не сумніваюся, що можу взяти слухавку і зателефонувати їй у будь-який момент, але не знаю, що б я сказав. Ми розмовляли і листувалися кілька разів, але життя Меган неймовірно насичене, і вона багато подорожує".

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі відвідали благодійний вечір Кевіна Костнера.