Потужна магнітна буря 5 жовтня 2023 року: чого очікувати

Завтра, 5 жовтня, відбудеться найпотужніша магнітна буря цього місяця, вона може мати сильний вплив на людей.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 5 вересня?

Завтра, 5 жовтня, відбудеться найпотужніша магнітна буря цього місяця амплітудою в 5 балів, а пік її потужності припаде на ранок. У цей період ми можемо відчути апатію, тривогу, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

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