Копіює батька: розкрито незвичайну звичку принца Вільяма, — ЗМІ

За словами журналістів, принц Уельський не з тих, хто наповнює свою тарілку в буфеті.

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Принц Уельський (повне ім'я Вільям Артур Артур Філіп Луї — ред.) щороку проводить сотні публічних заходів, часто з насиченим маршрутом. І схоже, що 41-річний принц Вільям перейняв звичку свого батька, короля Чарльза ІІІ. Свій день він починає зі здорового сніданку, повідомляє The Mirror.

У розкладі принца Вільяма часто бувають напружені дні, коли він подорожує країною в рамках своїх королівських обов'язків. Тепер він є спадкоємцем престолу і принцом Уельським, і на нього чекає велике навантаження, пов'язане з публічними виступами, а також зустрічами за закритими дверима. Його розклад часто повторює розклад його батька короля Карла, який, як відомо, займається візитами та іншими важливими справами.

І справа не тільки в напруженому графіку, який Вільям успадкував від свого батька, але, схоже, він також перейняв свою сувору звичку в їжі — і обидва чоловіки неухильно дотримуються її, коли виходять з дому.

Колишній прес-секретар Чарльза Джуліан Пейн розповів про харчові звички короля Великої Британії: "Король не обідає, тому перший урок, який я засвоїв, коли був із ним в дорозі, полягав у тому, щоб добре снідати або приносити з собою кілька закусок собою, щоб він міг продовжувати роботу. Робочий день досить нещадний. Починається із заголовків радіоновин і сніданку із сезонного фруктового салату і насіння з чаєм".

За інформацією журналістів, багато хто помічав, як принц Вільям пробував дивні солодощі або місцеві делікатеси, але, схоже, він не з тих, хто наповнює свою тарілку в буфеті. Причина цього невідома, але здається, що принц схожий на свого батька Чарльза, який, як відомо, не обідає. Невідомо, чому саме Вільям взяв собі цю звичку.

Раніше Фокус повідомляв, що Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили головну шкільну традицію. Восени 2023 року спадкоємці принца і принцеси Уельських вирушили до школи Lambrook у Беркширі.