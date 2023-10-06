Кріс Гемсворт розповів, як на його життя вплинув важкий діагноз

Кріс Гемсворт змінив своє життя відтоді, як виявив, що може бути схильний до хвороби Альцгеймера.

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40-річний Кріс Гемсворт не так давно виявив, що може бути схильний до хвороби Альцгеймера. Це з'ясувалося після проходження генетичного тесту, який показав, що в нього є дві копії гена APOE e4, який пов'язаний із підвищеним ризиком цього виснажливого захворювання. Тепер актор радикально змінив своє життя. Про це пише Daily Mail.

"Ви постійно думаєте, що житимете вічно, особливо будучи молодою людиною. А потім, коли мені сказали, що це може бути тим, що може позбавити тебе всього, це було на кшталт: "Ого... це наче збило мене з пантелику", — сказав Гемсворт в інтерв'ю.

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Після тесту Кріс вніс зміни до своїх і без того великих програм тренувань і тепер більше уваги приділяє здоров'ю свого мозку.

В інтерв'ю журналу Men's Health він сказав, що "вводить більше самотності у своє життя".

Кріс Гемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я завжди був доволі послідовний у своїх зобов'язаннях щодо фізичних вправ, але останнім часом я справді відчув, як важливо приділяти час собі, без будь-яких зовнішніх подразників і знаходити час для тиші", — пояснив актор.

Актор, який зіграв Тора в популярній франшизі, сказав, що, хоча вправи важливі, він набагато більше концентрувався на роботі над усвідомленістю. Він став стежити за режимом сну, регулярно приймати крижані ванни і вніс корективи у свій режим фітнесу.

"Моя вага сильно коливається через різні ролі, а також через мої власні інтереси в тому, щоб кинути виклик своєму тілу в різні способи", — сказав він.

У документальному фільмі "Безмежний", у якому знявся Гемсворт, доктор Пітер Аттіа припустив, що регулярні фізичні вправи та повноцінний сон мають вирішальне значення для зниження шансів прояву хвороби Альцгеймера. Він також радив відвідувати сауни і займатися розумовою діяльністю.

Кріс Гемсворт Фото: Instagram @chrishemsworth

"Я тренуюся рідше, ніж раніше, і включаю більше кардіо-тренувань і тренувань на витривалість, які мені набагато більше подобаються, ніж заняття в стилі важкого бодібілдингу", — заявив актор.

Гемсворт також розповів доктору Аттіа, що він хоче поліпшити баланс між роботою та особистим життям, проводячи більше часу з сім'єю.

"Це змусило мене задуматися про моїх дітей і про те, як вони ростуть, і все так різко змінюється, і мені хочеться проводити з ними більше часу", — зізнався Кріс.

Нагадаємо, раніше Кріс повідомив, що став менше зніматися. Він виконає всі взяті на даний момент зобов'язання, але після буде не так часто з'являтися на знімальному майданчику.