Зірка соцмереж єдина з дітей Кріс Дженнер успадкувала це від матері.

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42-річна американська теледіва Кім Кардашʼян розповіла про боротьбу з хворобою. Про це повідомляє Refinery29.

У новому інтерв’ю зірка реаліті-шоу поділилася, що таємно бореться з "дорослими прищами".

"О, у мене з’явилася велика кількість прищів", — сказала колишня дружина Каньє Веста, додавши, що вона "дуже добре прикриває їх під макіяжем".

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Кім Кардашʼян

"Але я це задокументувала", — продовжила вона. "Я думаю, якби люди побачили це, вони були б справді шоковані, дізнавшись, що я мала такий досвід".

Будучи засновницею власного бренду догляду за шкірою Skkn by Kim, Кардашʼян почала експериментувати з різними інгредієнтами та продуктами.

"Я думаю: чи варто мені припинити використовувати олії, якщо у мене є прищі?", — сказала вона, додавши, що "припинення використання олії не принесло користі".

Кім Кардашʼян

Цей досвід боротьби з прищами надихнув її шукати інгредієнти, які вона могла б інтегрувати у свою власну лінію, наприклад, гарбузові ферменти, які мама чотирьох дітей почала використовувати "як маску від плям".

Одна річ, з якою Кім не змогла впоратися, це псоріаз, який вона успадкувала від матері Кріс Дженнер.

"Я єдина з її дітей, яка отримала це", — сказала Кардашʼян, визнаючи, що вона "відмовилася від спроб це зрозуміти", тому що вона "все ще дуже розгублена" щодо причини проблеми.

Нагадаємо, Кім Кардашʼян приміряла знамените мікробікіні Gucci.

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