Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали дуже ексклюзивний антикварний аукціон

На аукціоні в Беркширі можна придбати унікальні речі на кшталт дельфтської порцеляни, або килимів Великих Моголів.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон, як з'ясувалося, таємно відвідують дуже ексклюзивний аукціон антикваріату, де середня вартість лотів десятків тисяч фунтів стерлінгів. На аукціоні Дрюіттс продають унікальні речі на кшталт сокир бронзового століття, дорогоцінних килимів, або дуже дорогої порцеляни. Про це пише Daily Mail.

Принц і принцеса Уельські, як виявилося, минулої п'ятниці вдалися до того, що можна було б назвати палким роздивлянням вітрин, коли вони нанесли стриманий і цілком конфіденційний вечірній візит до торговельних залів аукціоністів Дрюіттс у Беркширі.

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"Вони виглядали дуже, дуже зацікавленими", — розповів один з любителів антикваріату, який також був там.

Він зазначив, що всі "всі були в захваті, побачивши їх". ВІН згадав, що це був початок дуже великого прийому з шампанським, який аукціоністи завжди влаштовують перед серйозним продажем.

Кейт і Вільям відвідали аукціон речей антиквара, який обставляв їхні палаци Фото: Getty Images

І цей аукціон, мабуть, і справді пропонував унікальні лоти, якщо ним зацікавилися принц і принцеса Уельські.

Відомо, що на цьому триденному аукціоні продавали речі з надзвичайної колекції, зібраної Робертом Каймом, який керував косметичним ремонтом спочатку Хайгроува, а потім Кларенс-хауса для короля Чарльза.

Очікується, що виставка, яка налічує близько 1000 лотів, від килимів Великих Моголів до ваз з Делфта, принесе не менше 1,5 мільйона фунтів стерлінгів — данина поваги натхненному, але стриманому стилю Кайма. Який прославився не тільки як художник з інтер'єрів, а й як проникливий і досвідчений торговець і колекціонер антикваріату, послугами якого користувалися такі знаменитості, як Дафна Гіннесс, лорд і леді Ллойд-Веббер і лорд Паттнем.

Дрюіттс і Кенсингтонський палац відмовляються коментувати візит Вільяма і Кейт. Інші підозрюють, що від їхнього імені може бути зроблено приховану пропозицію телефоном — або навіть дві.

Кейт і Вільям відвідали аукціон речей антиквара, який обставляв їхні палаци Фото: Getty Images

"Не стільки для себе, скільки як подарунки батькам Кейт, брату або сестрі", — припускає інший шанувальник Кайма, який раптово помер минулого року у віці 76 років.

"Можливо, це килим-медальйон за 50 000 фунтів стерлінгів або навіть годинник Георга II в довгому футлярі за 4 000 фунтів стерлінгів, а можливо, це 15 сокир бронзового століття за 2 000 фунтів стерлінгів. Що може бути кращим подарунком для рідних?", — пожартував інсайдер.

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон завжди на виду, а тому їхні приватні візити і таємне життя викликають непідробний інтерес. Але, треба зазначити, що уникнути уваги ЗМІ їм вдається вкрай рідко. Навіть коли принцеса Уельська відвідала з друзями музичний фестиваль, це виявилося зафіксовано на фото.