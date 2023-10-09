Правильно підпилюйте та робіть масаж: 10 способів зміцнити нігті цієї осені

Для того, щоб ваші нігті були здоровими та міцними, недостатньо лише косметичних засобів, це поєднання правильного харчування, догляду й захисту нігтів від шкідливих факторів.

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Хочете, щоб ваші нігті були довгими, міцними і здоровими? Якщо, у спробах відростити довгі нігті, ви постійно стикаєтеся з тим, що вони ламаються, не впадайте у відчай, ви не самотні. Незважаючи на те, що існує безліч засобів для догляду за нігтями, ви можете зміцнити свої нігті природним шляхом, просто змінивши свій спосіб життя. Про це пише Onlymyhealth.

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Харчуйтеся збалансовано

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Здоров'я нігтів починаються зі здоров'я всередині, тому переконайтеся, що ви правильно та збалансовано харчуєтеся, і ваш організм отримує всі необхідні поживні речовини. Включіть до раціону продукти з високим вмістом біотину (яйця, мигдаль і цільнозернові продукти), вітаміну Е (шпинат і авокадо) і жирних кислот омега-3 (жирна риба, наприклад, лосось), які сприяють зміцненню і росту нігтів.

Пийте воду

Крім збалансованої дієти, також важливо дотримуватися водного балансу для загального здоров'я і міцності нігтів. Щоденне вживання достатньої кількості води допомагає запобігти сухості та ламкості нігтів. Намагайтеся випивати не менше восьми склянок води на день, щоб нігті залишалися зволоженими та еластичними.

Носіть рукавички

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За даними дерматології та терапії, вплив зовнішніх подразників і алергенів на нігті може послабити їх, завдаючи шкоди тканинам навколо нігтів і знижуючи їхню здатність забезпечувати захист. Частий вплив води й агресивних хімікатів, таких як мийні та чистячі засоби, може послабити нігті. Тому надягайте рукавички під час виконання домашніх справ або роботи з побутовою хімією, щоб захистити нігті від пошкоджень.

Правильно підпилюйте нігті

Хоча підпилювання нігтів необхідне для підтримки їхньої форми, надмірне підпилювання або підпилювання зворотно-поступальними рухами може послабити структуру нігтя. Замість цього підпилюйте нігті в одному напрямку, щоб запобігти розшаруванню і ламкості.

Використовуйте засоби для зміцнення нігтів

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Розгляньте можливість використання засобів для зміцнення нігтів, що містять такі інгредієнти, як кератин, кальцій або кремнезем. Ці компоненти допоможуть зміцнити нігті та зменшити ламкість.

Обмежте використання лаку та акрилу

Надмірне використання лаку для нігтів та акрилових нігтів може послабити ваші натуральні нігті. На деякий час відмовтеся від манікюру і дозвольте своїм нігтям дихати і відновлюватися. Крім того, використовуйте лаки для нігтів, що не містять токсичних речовин, таких як толуол і формальдегід.

Робіть масаж нігтів

Регулярний масаж нігтів та кутикули натуральними оліями, як-от кокосова або оливкова, може поліпшити кровообіг у нігтьовому ложі та сприяти росту нігтів. Ця проста практика також допоможе зберегти ваші нігті зволоженими і зробити їх менш схильними до розшаровування.

Підстригайте нігті правильно

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Регулярно підстригайте нігті, щоб підтримувати прийнятну довжину і не допускати їх надмірної довжини та ламкості. Використовуйте гострі, чисті кусачки для нігтів і підстригайте нігті прямо впоперек, злегка закругливши краї, щоб вони не вростали.

Доглядайте за нігтями

Утримайтеся від чищення під нігтями гострими інструментами, оскільки це може пошкодити нігтьове ложе. Замість цього виберіть м'яку щітку для нігтів і мило. Крім того, будьте обережні, відсуваючи кутикулу, щоб не поранитися.

Приймайте добавки з біотином

Якщо у вашому раціоні недостатньо біотину, який необхідний для здоров'я нігтів, подумайте про прийом добавок біотину після консультації з лікарем. Ці добавки допоможуть зміцнити ослаблені та ламкі нігті.

Нагадаємо, красиві та доглянуті нігті — візитна картка кожної жінки, не менш важлива, ніж волосся або шкіра обличчя.

Раніше Фокус писав про те, у чому небезпека гель-лаку і які проблеми зі здоров'ям він може викликати

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.