Марлон Брандо зробив непристойну пропозицію Барбарі Стрейзанд, але вони залишилися друзями

Актриса Барбара Стрейзанд написала про дружбу з актором Брандо у своїх мемуарах "Мене звуть Барбра".

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Американська вокалістка, композиторка, авторка текстів, продюсерка, акторка і режисерка Барбра Стрейзанд поділилася секретами свого минулого в мемуарах "Мене звуть Барбра", повідомляє Fox News.

Стрейзанд розповіла у своєму знаменитому фільмі "Як ми були" про дружбу з американським актором, двічі лауреатом премії "Оскар" Марлоном Брандо.

За словами актриси, на вечірці 1966 року Брандо запропонував їй вступити в сексуальні стосунки, тоді як його дружина перебувала в сусідній кімнаті. Вона відмовилася і вони стали друзями на все життя. Про інші подробиці цього інциденту актриса не повідомляє.

Стрейзанд також поділилася як Брандо розкритикував її після виходу фільму "Смішне дівчисько". Актор зателефонував їй і сказав: "Ти була дуже гарна, але ти поводишся дивно", — повідомила Барбара.

Що відомо про Марлона Брандо

Марлон Брандо (повне ім'я — Марлон Брандо-молодший) — американський актор і активіст. Народився 3 квітня 1924 року в Омасі, помер 1 липня 2004 року в Лос-Анджелесі. Вважається одним із найвидатніших акторів двадцятого століття, він отримав численні нагороди за свою шістдесятирічну кар'єру, включно з двома преміями "Оскар", двома преміями "Золотий глобус", нагородою Каннського кінофестивалю і трьома нагородами Британської кіноакадемії.

Брандо у фільмі "Одноокі валети" Фото: Вiкiпедiя

В автобіографічній книзі "Пісні, що співала мені мати", Брандо написав про зустріч із Мерилін Монро на вечірці. Актор стверджував, що у них був нетривалий роман, після чого вони майже не спілкувалися. У нього було кілька шлюбів. У 1976 році Брандо зробив бісексуальний камінг-аут, зізнавшись, що мав одностатеві стосунки. Для тих років актор також зробив доволі сміливу заяву, що гомосексуальність він сприймає як щось само собою зрозуміле, і що йому абсолютно не соромно за те, що він мав досвід таких стосунків.

У нього офіційно було 11 рідних дітей і 3 прийомних. Усі вони отримали його прізвище.

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