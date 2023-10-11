Принц Гаррі "переламав" оливкову гілку примирення, яку простягнув король Чарльз ІІІ, — експерт

Ключовою точкою неповернення стали мемуари герцога Сассекського "Запасний", у яких він виніс на публіку багато таємниць королівської родини.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ, схоже, намагався простягнути оливкову гілку примирення своєму молодшому синові, принцу Гаррі, намагаючись укласти мир. Про це пише The Sun.

Але, за словами королівського експерта Дункана Ларкомба, 39-річний герцог Сассекський "розламав навпіл оливкову гілку", не помирившись зі своїм батьком і братом, принцом Вільямом.

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Публічний імідж принца Гаррі "тоне", — експерти

Нещодавно коментатор розповів, що 74-річний монарх також нібито "карає" Гаррі за те, що він написав у своїх мемуарах "Запасний".

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Принц Гаррі Фото: Getty

"Гаррі сказав кілька дуже образливих речей про [королеву] Каміллу, і все ж король все одно листуватиметься зі своїм сином, хоч і не напряму", — заявив Ларкомб.

Автор книги "Принц Гаррі: внутрішня історія" продовжив: "Це справді чудово, тому що, коли Чарльз став королем, він сказав, що любить Гаррі та Меган, що було величезною оливковою гілкою, яку Гаррі потім узяв та розламав навпіл".

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Ларкомб зазначив, що суверен підтримує ідею, що "якщо ви хочете побачити мене, вам потрібно домовитися про зустріч". Навіть у випадку з близькими людьми.

"Гаррі доведеться пройти повз сірі костюми, щоб поговорити з батьком. Це дуже суперечливо, але я вважаю, що таким чином король непомітно карає свого сина", – заявив він.

Нагадаємо, як син принца Гаррі Арчі відреагував на перший сніг.

Також Фокус писав про святкування 39-го дня народження принца Гаррі.