Публічний імідж принца Гаррі "тоне", — експерти

Син британського короля після відходу від родини втрачає позиції у своєму іміджі, напрацьованому роками.

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Популярність принца Гаррі, за словами експертів, йде на спад. Про це пише Sky News Australia.

За словами королівської експертки та телеведучої Естер Краку, публічна персона герцога Сассекського "занепала".

Фахівчиня стверджує, що син британського короля та його дружина Меган Маркл "настільки непохитні, що хочуть створити свій власний публічний образ".

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"І, на жаль, чим більше вони, здається, це роблять, тим більше вони насправді зазнають невдач", — пояснила вона.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Принц Гаррі та колишня акторка залишили королівську родину у 2020 році та переїхали в Монтесіто, Каліфорнія.

З моменту прибуття на інший континент вони намагалися стати "гравцями" в Голлівуді, випустивши низку контенту, наприклад, подкаст Spotify "Архетипи" та документальний серіал Netflix "Гаррі та Меган".

Однак Краку вважає, що спроби пари залишатися в центрі уваги безрезультатні.

Вона додала: "Багато людей не розуміють, але насправді королівська родина та їхнє висвітлення принца Гаррі протягом багатьох років справді врятували його публічний імідж".

"З тих пір, як він пішов і він повністю відповідає за свій імідж, разом з [Маркл], це повністю занепало", — сказав експертка.

Принц Гаррі Фото: Скриншот

Попри те, що син короля Великобританії Чарльза ІІІ з дружиною оселилися в іншій країні, принц, як повідомляється, дуже хоче повернутися до свого старого життя у Сполученому Королівстві.

"Соціальне життя принца Гаррі помітно змінилося за останнє десятиліття", — сказав медіаексперт Марк Бордман у коментарі OK!, додавши, що Маркл "розчарована" тим, що її чоловік хоче повернутися на батьківщину.

Нагадаємо, принц Гаррі нагородив українську парамедикиню Юлію Паєвську на "Іграх Нескорених-2023" в Дюссельдорфі.

Також Фокус писав про романтичну поїздку герцогів Сассекських до Португалії.