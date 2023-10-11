Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин відповів, чому не йде воювати (відео)

Співак Роман Сасанчин заявив, що готовий піти на фронт, якщо це буде необхідно, він цього не боїться і не ховається.

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Український співак, переможець талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин відповів, чому не йде воювати. Він зізнався, що йому постійно пишуть у соціальних мережах запитання, чому він не захищає Україну зі зброєю в руках. Про це співак розповів а інтерв'ю ЖВЛ (Життя відомих людей — ред).

Роман заявив, що готовий піти на фронт, якщо це буде необхідно, він цього не боїться і не ховається.

"Це питання мене дістає. Яке б відео не було, пишуть: "Нехай іде воює!", "А чому не в окопі?"… Я скажу так, я ходжу на вулиці, їжджу до магазину, я ніде не ховаюся, і якщо дійде черга до мене, то я цього ніколи не боявся й не боюся. З гордістю і з честю піду, якщо це буде необхідно. Чому добровольцем не йду?", — розповів співак.

Але Сасанчин вважає, що його благодійні концерти і збори можуть принести більше користі.

Я намагаюся принести якусь користь, не хочу зараз розповідати, самі все побачите. Благодійні концерти, збори — те, що може принести набагато більшу користь. Я цього дуже хочу і працюю над цим. Це питання часу. Якщо мені скажуть, що від мене буде більше користі в бронежилеті і зі зброєю в руках, я цього не боюся. І я обов’язково піду", — наголосив Роман.

Дивитись: 18:35

Нагадаємо, 6 жовтня Фокус писав про те, що Женя Кот розповів, чому не воює на фронті. Хореограф Женя Кот зазначив, що не ховається від мобілізації і не відмовляється від захисту нашої країни.