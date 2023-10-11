Дружина багатія з Дубая показала, як витратила мільйон доларів за тиждень

Лінда Андраде живе в Дубаї і вважає себе інфлюенсером. А також називає себе дружиною "шалено багатого чоловіка".

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23-річна Лінда Андраде, інфлюенсер і домогосподарка з Дубая, живе розкішним життям зі своїм 27-річним чоловіком. І нещодавно вона розповіла і показала, як витратила мільйон доларів всього за тиждень. У цю суму входить також купівля шоколаду на 7000 доларів. Про це пише Daily Mail.

Дружина мультимільйонера приголомшила людей у соцмережах, продемонструвавши, як вона витрачає гроші свого "шалено багатого чоловіка".

Лінда Андраде

23-річна інфлюенсерка Лінда Андраде з Дубая регулярно ділиться фотографіями і відео, що зображають її гламурний спосіб життя, який охоплює розкішні вечері, поїздки до торговельних центрів, дорогі процедури і напої в барах на дахах хмарочосів.

Зовсім нещодавно Лінда зайшла в TikTok, щоб розповісти, який вигляд має звичайний тиждень у її житті разом із 27-річним чоловіком Ріккі.

Лінда Андраде

У кліпі, який наразі зібрав понад 433 000 переглядів, Лінда приголомшила підписників, розповівши, що витратила 1 мільйон доларів на діаманти, золото, шоколад і "розваги".

Її чоловік вручив їй 1 411 008 доларів.

Вона витратила 356 214 доларів на покупки в розкішних магазинах, додавши, що витратила в цю суму входять дві сумки Chanel.

Потім її кавалер дав їй 229 141 долар готівкою, які вона витратила на смачну вечерю для них двох.

Вона також витратила гроші на купівлю шоколаду на суму 7210 доларів.

Лінда витратила 356 214 доларів на покупки в розкішних магазинах, включно з купівлею двох сумочок Chanel.

Потім Лінда сказала, що її кавалер подарував їй золото на суму 201 200 доларів, а також 52 210 доларів.

Лінда Андраде і Ріккі, її чоловік

Нарешті, Лінда поділилася, що витратила 216 789 доларів у "випадкову середу", продемонструвавши діамантові прикраси.

Лінда і Ріккі познайомилися в спортзалі і одружилися, коли Лінді було всього 19 років. І вона швидко вжилася в роль багатої домогосподарки з Дубая.

У пари три резиденції — квартира в Дубаї, квартира в окрузі Оріндж і будинок у Лас-Вегасі.

Лінда Андраде і Ріккі, її чоловік

Раніше Рікі стверджував, що він заробляє понад 150 000 доларів на місяць, працюючи інвестуючи в нерухомість, акції та криптовалюту.

Він розповів, що у пари "традиційний шлюб", у якому він заробляє гроші, а Лінда "дбає про дім".

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