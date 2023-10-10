Ліжко за 600 тисяч доларів: на чому сплять Анджеліна Джолі та Том Круз

Ліжка шведського бренду виробляють вручну з кінського волоса.

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Знайдено найдорожчі та, ймовірно, найзручніші ліжка у світі. Саме на таких сплять зірки на кшталт Тома Круза, Дрейка і Бейонсе. Шведський продавець ліжок Hästens продає свої ліжка ручної роботи за 600 тисяч доларів, і називає їх "інструментами для сну". Про це пише Daily Mail.

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Напевно, багато хто задавався питанням, на чому сплять багатії і зірки. І виявилося, що ліжка для селебріті виробляють у Швеції. Вартість їх може сягати 600 тисяч доларів.

Навіть деякі готелі по всьому світу пропонують спеціальні люкси з ліжками Hästens.

На такому ліжку сплять Джолі та Том Круз Фото: Facebook Hästens

Шведський продавець ліжок Hästens продає свої ліжка ручної роботи, які називає "інструментами для сну", за шалені гроші, і вони продаються як гарячі пиріжки. З чуток, на таких ліжках сплять багато знаменитостей, серед яких Бейонсе, Бред Пітт, Дрейк, Том Круз і Анджеліна Джолі.

Ліжка, які мають характерний картатий візерунок, коштують від 25 000 доларів США і містять натуральний кінський волос. Вони розраховані на тривалий термін служби, а компанія Hästens, заснована 1852 року в Кепінгу у шведському графстві Вестманланд, пропонує 25 років гарантії.

Фото: Facebook Hästens

Найзірковіші ліжка виробляються вручну Фото: Facebook Hästens

Цитата з нової книги генерального директора Hästens Яна Райда, яка вийде друком у січні, свідчить: "Ми дійсно не знаємо, скільки років може прослужити ліжко Hästens. Ми бачили ліжка Hästens, яким понад сто років".

Роблячи такі значні інвестиції, компанія Hästens хоче, щоб її клієнти були впевнені, що вони готові зробити покупку.

Перш ніж зробити покупку, покупцям пропонується "по-справжньому випробувати ліжко". Тобто вони можуть провести постільний тест: закутатися в ковдру і подрімати прямо в магазині.

У компанії також рекомендують клієнтам повернутися і випробувати ліжко вдруге. Там зазначають, що "неможливо витратити надто багато часу на перевірку ліжка, на якому ви спатимете все життя". Після купівлі ліжка потрібне технічне обслуговування. Щоб підтримувати ліжко в найкращому стані, рекомендується перевертати матрац на 180 градусів через певні проміжки часу, щоб спальна поверхня адаптувалася до вашого тіла і положення під час сну.

Магазин найзірковіших ліжок Фото: Facebook Hästens

Бутіки компанії розташовані в багатьох світових столицях, а в португальському місті Коїмбра розташований спа-центр Hästens Sleep — бутик-готель CBR, де всі 15 номерів прикрашені ліжками Hästens.

У Лондоні є The Infinity Suite в The Langham, який "прикрашений ліжком Hästens 2000T", що, як запевняють, складається з 37 шарів і понад 200 кілограмів ретельно відібраних матеріалів".

Найзірковіші ліжка виробляються вручну Фото: Facebook Hästens

А в Нью-Йорку в готелі Lotte New York Palace є Hästens Ultimate Sleep Suite, де гості можуть вибрати одне з трьох різних ліжок Hästens для сну. Вартість номера становить від 10 000 доларів за ніч.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, де сплять Кейт Міддлтон і принц Вільям.