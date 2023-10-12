Магнітна буря 13-15 жовтня 2023 року: чим небезпечний цей період

Уже завтра, 13 жовтня, розпочнеться дводенна магнітна буря, яка може вплинути на людей.

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Магнітна буря — це результат взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі. Бурі тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність, за даними метеорологів, безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

Чого очікувати від магнітної бурі 13-15 вересня?

Завтра, 13 жовтня, розпочнеться дводенна магнітна буря амплітудою не більше 5 балів, що вважається не інтенсивною магнітною бурею. У цей період метеозалежні люди можуть відчути схильність до песимізму, тривожність і невпевненість у майбутньому, дратівливість і невизначеність в ухваленні рішень. Також у метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень. Краще відмовитися від фізичних навантажень, виділити час для відпочинку, приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води.

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