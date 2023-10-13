Тарас Цимбалюк показав романтичну прогулянку з коханою (фото)

Український актор та його обраниця прогулялися осінньою столицею в обʼєктиві Євгена Воронцова.

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33-річний український актор Тарас Цимбалюк поділився новими фото з коханою, рестораторкою Світланою Готочкіною, 36. Романтичні кадри зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував у своєму Instagram.

"Осіннє", — лаконічно підписав карусель фото Тарас Цимбалюк, додавши емодзі у вигляді червоного сердечка.

На першому кадрі Світлана кусає свого коханого, який позує в темних окулярах. На інших знімках зіркова пара прогулюється осіннім Києвом.

Автором фото став Воронцов Євген.

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Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк

Про роман Цимбалюка та Готочкіної стало відомо наприкінці 2022 року. Влітку того ж року український актор розлучився з візажисткою Тіною Антоненко через рік після офіційного одруження.

"Така ви гарна і стильна пара", "Які ви гарні", "Вам личить кохання…. Та посмішка", — коментують підписники Цимбалюка його нові фото з коханою.

Світлана Готочкіна та Тарас Цимбалюк Фото: got.sveta\Instagram

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк поділився знімками зі своєю дівчиною після тривалої розлуки.

Також Фокус писав про коментар Тараса Цимбалюка щодо його зйомок у кліпі російського гурту.