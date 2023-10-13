Дженніфер Лопес демонструє манікюр на жовтень 2023 (фото)

Знаменитість зробила ставку на класику та коротку довжину нігтів.

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Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала манікюр на жовтень 2023 року. Знімками своєї нової роботи для зіркової клієнтки ділиться нейл-майстер Том Бачик в Instagram.

Дружина оскароносного актора Бена Аффлека всередині осені обрала бордовий відтінок манікюру. Том Бачик зробив їй однотонне глянцеве покриття на короткі нігті, відмовившись від будь-якого дизайну та камінців.

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Новий осінній манікюр американської знаменитості поєднувався з її розкішними каблучками. На фото Джей Ло постала в чорному костюмі у світлу смужку з глибоким декольте. До осіннього образу вона додала капелюха та підвіску.

Волосся артистки було укладене локонами. Вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

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Дженніфер Лопес

Зазначимо, що клієнтами Бачика стають багато знаменитостей, серед яких Селена Гомес, Олівія Родріго, Нікола Пельтц тощо. А нейл-майстер часто показує свої роботи у соцмережах, чим задає тренди на модні покриття нігтів.

Нагадаємо, співачка Селена Гомес демонструвала манікюр для зустрічі осені 2023.

Також Фокус писав про бʼюті тренди на осінь 2023 року.