Карді Бі розплакалася, розпакувавши подарунки від чоловіка у свій день народження: що підніс репер

Співачка не приховувала емоцій, коли побачила, що лежало в коробках.

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Американська хіп-хоп-виконавиця, авторка пісень, акторка і телезірка Cardi B, справжнє ім'я якої Белкаліс Марленіс Альманзар, отримала у свій день народження від чоловіка, репера Offset, воістину розкішні подарунки. Він не тільки усипав увесь їхній дім пелюстками троянд, змусив свічками і букетами, а й підніс коханій три сумочки Birkin.

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Святкування відбулося в ресторані Delilah в Західному Голлівуді, і Карді Бі була доведена до сліз, побачивши три помаранчеві коробки, які їй подарував чоловік.

Діставши з першої коробки яскраво-рожеву сумку Kelly з крокодилової шкіри за 92 тисячі доларів, артистка закричала від захвату. В іншій коробці була особливо рідкісна сумка Faubourg Birkin вартістю 298 тисяч доларів.

Розкривши третю коробку, Карді Бі витягла з неї крокодилячу сумочку Birkin золотистого кольору, яку оцінюють приблизно в 72 тисячі доларів. Таким чином ціна всіх трьох сумок склала близько 463 тисяч доларів.

"Для мене ти завжди виходиш за рамки. Я люблю твою шкіру, я люблю твоє обличчя, я люблю твоє тіло, твої щиколотки, я люблю твою душу, я люблю твоє серце, ... я люблю твою віру, я люблю твій талант, я загризу кого завгодно заради тебе", — написала зірка в соцмережі.

На урочистостях з нагоди свого 31-річчя Карді Бі була в довгій червоній мереживній сукні з глибоким декольте. Образ доповнювали елегантна зачіска, діамантові прикраси і величезні нігті, щедро прикрашені стразами.

Карді Бі та Offset одружилися 20 вересня 2017 року, а вже в липні 2018-го на світ з'явилася їхня донька Калче Кіарі Сефас. Співачка шокувала багатьох, коли подала на розлучення у вересні 2020 року, хоча зрештою помирилася з чоловіком. У вересні 2021 року в пари з'явився син на ім'я Вейв.

Раніше Фокус писав, що Карді Бі подарувала доньці сумку Hermes Birkin за 25 тисяч доларів на її п'ятий день народження.