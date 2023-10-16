Телеведучий Тімур Мірошниченко показав фото із хрестин названого сина Марселя

Обряд хрещення відбувся у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

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Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна похрестили названого сина Марселя. Малюка, якому у серпні виповнилось два роки, подружжя в червні забрали з дитячого будинку у Житомирі. Про радісну подію Інна Мірошниченко розповіла у сторіз в Instagram.

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина, юристка, блогерка та громадська діячка Інна Мірошниченко похрестили свого названого сина Марселя, якого у червні забрали з дитячого будинку у Житомирі.

Хрестини Марселя Фото: Instagram/olexandr_barychka

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"Плануємо всиновлювати ще": телеведучий Тімур Мірошниченко розказав про всиновлення сина Марселя

Марселю 2 серпня виповнилося два роки.

Обряд хрещення провели у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

На церемонії Інна і Тимур Мірошниченки та всі запрошені були у вишиванках.

"Новий воїн Церкви Христової", — підписав кадр священник. Сама Інна зазначила, що Марселю церемонія не сподобалась і він проридав усе хрещення.

Хрещеними батьками Марселя стали близькі друзі зіркової пари. Хрещеним батьком став адвокат Євген Пронін (колишній наречений блогерки Раміни Есхакзай), який працює разом із Інною Мірошниченко. А хрещеною матір’ю – няня Марія Семенюк.

За словами Тімура та Інни, Марія та Євген – їх давні друзі і саме тому вони зробили такий вибір, запросивши їх стати хрещеними батьками малюка Марселя.

"Це люди, які близькі для нашої сім'ї та дітей. Це ті, кому ми б могли довірити своїх дітей, якщо щось трапиться", – розповідала Інна.

Тімур Мірошниченко з родиною Фото: Instagram _inna_mi_

Нагадаємо, раніше Інна та Тімур Мірошниченки докладно розповіли скільки часу зайняла процедура всиновлення та з якими труднощами вони зіткнулись. Насамперед з'ясувалось, що той факт, що Тімур та його дружина є знаменитостями, ніяк не допомагав.