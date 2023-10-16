Завжди доречні: 6 позачасових і простих образів на осінь 2023 року

У гардеробі кожної модниці, безумовно, є більшість із перерахованих речей. Із їхньою допомогою легко можна скласти ансамблі, які будуть актуальними восени 2023.

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Осінь — пора примхливої погоди, похмурих днів і перепадів температури. Однак це зовсім не означає, що потрібно закутатися в щось безформне, виходячи на вулицю. Стилісти ресурсу Why What Wear пропонують скласти шість ансамблів, які в будь-яку погоду матимуть актуальний, безпрограшний і водночас елегантний вигляд. Зараз у трендах — мінімалізм, прості поєднання, зручна фактура, класичні колірні рішення. Із новинок — несподівані текстури й ефектні силуети. Цілком імовірно, що багато з перерахованих нижче речей вже є у вашому гардеробі, тому не соромтеся використовувати ідеї мінімалістського вбрання як спосіб поекспериментувати з уже наявною капсулою цієї осені.

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Джемпер косої в'язки та білі джинси

Така тональна палітра завжди матиме невимушений вигляд. У цьому ансамблі можна поєднувати як верх і низ оверсайз, так і грати з об'ємами: великий светр і прямі джинси або обтислий джемпер і широкі штани з деніму. Образ має дуже ефектний вигляд. Щоправда, у дощову погоду краще утриматися від світлого.

Сукня-міді й чоботи до коліна

Сукня-міді з трикотажу, вовни й інших тканин — вічна класика, особливо якщо в ній яскраво виражена лінія талії та злегка вільна спідниця. Високі чоботи під неї та пальто класичних відтінків кави доповнять осінній ансамбль і підкреслять вашу жіночність.

Блейзер у клітинку та широкі джинси

Блейзер восени 2023 — на піку моди, до того ж як розмір у розмір, так і оверсайз. Якщо взяти блейзер у клітинку тв поєднати його з широкими джинсами, вийде стильний сезонний образ. Під нього можна вдягнути, залежно від погоди, футболку, топ або тонку водолазку.

Джинсова сорочка та джинси

Образи з подвійного деніму, такі популярні на початку 2000-х, знову в моді. Це може бути як total look в одному кольорі, так і несуттєва відмінність у відтінках. Заправте сорочку в відповідні широкі джинси або випустіть її, якщо одягаєте скіні. Взути під цей ансамбль можна все — від туфель на невеликих підборах до балеток і козаків.

Кардиган і джинси

Теплий затишний кардиган — класика осінньо-зимового гардероба. Поєднуйте свій затишний стиль із простими джинсами та масивними черевиками, щоб створити легкий образ, який буде актуальним усю осінь і навіть узимку.

Нейтральний костюм і класичні аксесуари

Костюм заслуговує на те, щоб його можна було носити цілий рік. Діловий стиль — модно в усі часи, і осінь 2023 — не виняток. У цьому випадку все вирішують аксесуари та взуття, за допомогою яких образ можна зробити більш-менш формальним.

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