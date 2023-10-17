Дженніфер Лопес сходила на шопінг з 15-річною донькою (фото)

Знаменитість продемонструвала стильний образ для теплих осінніх днів 2023.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес напередодні вийшла на прогулянку з 15-річною донькою Еммою у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Мати" була в сріблястих легінсах і білому джемпері оверсайз на одне плече.

Джей Ло доповнила осінній образ білими кросівками та взяла із собою маленьку сіру сумку через плече, додавши аксесуари темних відтінків.

Тим часом 15-річна Емма була одягнена у сіру футболку з логотипом, чорну кепку назад та шорти.

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Дженніфер Лопес ревнує Бена Аффлека до ексдружини

Спадкоємиця американської знаменитості несла сумку з покупками після сімейного шопінгу.

Дженніфер виховує Емму та її брата-близнюка Макса зі своїм колишнім чоловіком Марком Ентоні, 55 років, з яким вона була одружена з 2004 по 2014 роки.

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Дженніфер Лопес з донькою Еммою Фото: Getty Images

Вона також є мачухою трьох дітей свого теперішнього чоловіка, 51-річного Бена Аффлека, від його колишньої дружини Дженніфер Гарнер, 51: дочок Вайолет, 17 років, і Серафіни, 14 років, і сина Семюела, 11 років.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою Фото: Getty Images

Зірка "Бетмена" був одружений з матірʼю своїх дітей з 2005 по 2018 роки. Наразі Гарнер заручена з Джоном Міллером.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Тим часом Лопес і Аффлек спочатку заручилися у 2003 році, але їхні стосунки припинилися в січні 2004, перш ніж вони відновили свій роман у 2021 та одружилися через рік.

Нагадаємо, Джей Ло продемонструвала джинсовий образ з аксесуарами на 65 тисяч доларів.

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