Кейт Міддлтон розповіла, яке університетське хобі стало їй у пригоді в королівській родині

У цьому захопленні Кетрін досягла серйозних висот.

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41-річна принцеса Уельська Кейт під час навчання в Сент-Ендрюському університеті захоплювалася безліччю речей, і це був не тільки спорт, пише Hello.

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Про свої студентські заняття королівська особа розповіла під час візиту до університету Ноттінгем Трент.

"Я пам'ятаю, що університет був для мене однією з тих прекрасних можливостей спробувати нові хобі, і зараз це здійснилося. Мені подобалося пробувати щось нове і кидати собі виклик, чи то спорт, чи то музика, чи то мистецтво. Мені подобається проводити час на свіжому повітрі й брати участь у різних спортивних клубах, тому я займалася такими речами, як хокей і теніс, в університеті, але я також пішла в клуб фотографів в університеті, це було чудово. Там я зустріла абсолютно нових друзів, і це те, що я продовжую любити і чим насолоджуюся зараз", — зізналася Кетрін.

Принцеса Уельська — автор знімка своєї дочки, принцеси Шарлотти Фото: dukeandduchessofcambridge

Дійсно, фотографія є пристрастю принцеси. Зроблені нею знімки її дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, часто публікуються на сторінці королівської сім'ї в Instagram. Це доводить, що навички Кейт як фотографа оцінили і схвалили на найвищому рівні.

Кейт Міддлтон давно захоплюється фотографією Фото: Getty Images

Ще одним свідченням її майстерності є те, що королева Камілла вибрала принцесу Кейт, щоб сфотографувати її для обкладинки Country Life, присвяченій її 75-річчю, яку дружина короля Чарльза також редагувала як запрошеного гостя.

"Вона робила дуже гарні знімки і робила це якось природно. Нам було дуже весело робити це. Це було дуже невимушено і, звичайно, дуже люб'язно з боку принцеси Уельської. Вона прийшла зі своєю камерою, і вона — дуже хороший фотограф", — ділилася Камілла своїми враженнями.

Фото королеви Камілли, зроблене Кейт Міддлтон Фото: Clarence House/Instagram

Фотографії були настільки вражаючими, що вони прикрасили обкладинку журналу, який отримав нагороду "Обкладинка року" на церемонії нагородження журналу.

"Ми дуже раді, що наш запрошений редактор так чудово зображений королівським фотографом герцогинею Кембриджською. Ми розуміємо, що це перший раз, коли герцогиня Кембриджська робить офіційний портрет герцогині Корнуолльської для журналу, і для нас велика честь бути обраними першими, хто опублікує цю чудову світлину", — говорив Марк Геджес, головний редактор журналу Country Life, коли номер вийшов з друку.

Він навіть пожартував, що Кейт із радістю візьмуть на роботу в журнал:

"Фотографії чудові, і ми були б раді запропонувати герцогині Кембриджській ще одне замовлення!"

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон прищеплює своїй дочці особливу навичку.