Дизайнер Гарріс Рід вийшов заміж за свого бойфренда (фото)

На таємній церемонії були присутні тільки друзі та родичі пари.

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Креативний директор модного будинку Nina Ricci Гарріс Рід вийшов заміж за засновника і генерального директора Spatial Innovation Lab Ейтана Сенермана на церемонії в ратуші Челсі, де зібралися тільки найближчі друзі пари, пише Vogue.

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Чоловіки познайомилася через додаток, і між ними одразу проскочила іскра.

"Це сталося буквально після відкриття Лондона після другої хвилі COVID 2021 року. Ми могли б посидіти на вулиці й повечеряти протягом години. Пам'ятаю, офіціант буквально не турбував нас чотири години, хоча наш час минув. Він сказав: "Ви, хлопці, мали такий вигляд, ніби були так закохані, що я не хотів вас чіпати"", — розповів журналістам лондонський дизайнер.

Через півтора року після знайомства Ейтан освідчився Гаррісу. Це сталося в саду бутик-готелю The Newt у Сомерсеті, улюбленому місці Сенермана.

"Він здивував мене під деревом, де в нас було третє побачення. Вони закрили сад. Коли я увійшов, я не вірив, що це була моя власна пропозиція. Я весь час повторював: "О боже мій, хтось заручився у нас". Я ніколи не думав, що в мене буде чоловік на одному коліні з діамантовою каблучкою", — продовжує Гарріс.

Пара спочатку уклала шлюб у ратуші, а велике весільне торжество заплановане наступного літа, у червні, в Італії.

"Я думаю, що це була спроба втілити в життя повну фантазію нареченого і нареченої, перебувати в будівлі суду, бути з сім'єю. Такі моменти відбуваються на сходинках", — пояснює дизайнерка.

Його лаконічний весільний образ, що включав білий шовковий топ з низькою спинкою і пошиті на замовлення штани, був не тим, чого можна було очікувати від Гарріса, з огляду на яскраві, карколомні моделі, якими він найбільше відомий.

"У дитинстві я завжди уявляв собі цю велику сукню, і вона була б занадто надмірною. Але що більше я продумував різні ідеї, то більше мені хотілося, щоб йшлося не стільки про мої спроби зробити таку модну заяву, яка відволікає увагу, скільки про те, що я живу теперішнім моментом. Мені це здавалося щирим, але водночас це було свого роду відсиланням до 1920-х років — я намагався знайти золоту середину між жіночим і чоловічим".

Після церемонії Гарріс здивував Ейтана, який у цей знаменний день був одягнений у двобортний костюм від Husbands Paris, білим "роллс-ройсом". На ньому вони приїхали на вечерю з шампанським у готель Claridge's.

Після вечері гості попрямували в номер пари, щоб влаштувати спонтанну вечірку.

"Було так багато сміху. Ми танцювали цілу ніч безперервно на терасі, пили мартіні і багато слухали Френка Сінатру... Це був той момент, коли ти відчуваєш, що дивишся фільм, у якому грав, знову і знову. Це був день, про який я ніколи не думав, що в мене буде", — каже Рід.

Раніше Фокус писав, що дизайнер Симон Порт Жакмюс одружився з Марко Маестрі і показав фото зі свого весілля.