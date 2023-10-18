Дизайнер Гарріс Рід вийшов заміж за свого бойфренда (фото)
На таємній церемонії були присутні тільки друзі та родичі пари.
Креативний директор модного будинку Nina Ricci Гарріс Рід вийшов заміж за засновника і генерального директора Spatial Innovation Lab Ейтана Сенермана на церемонії в ратуші Челсі, де зібралися тільки найближчі друзі пари, пише Vogue.Важливо
Чоловіки познайомилася через додаток, і між ними одразу проскочила іскра.
"Це сталося буквально після відкриття Лондона після другої хвилі COVID 2021 року. Ми могли б посидіти на вулиці й повечеряти протягом години. Пам'ятаю, офіціант буквально не турбував нас чотири години, хоча наш час минув. Він сказав: "Ви, хлопці, мали такий вигляд, ніби були так закохані, що я не хотів вас чіпати"", — розповів журналістам лондонський дизайнер.
Через півтора року після знайомства Ейтан освідчився Гаррісу. Це сталося в саду бутик-готелю The Newt у Сомерсеті, улюбленому місці Сенермана.
"Він здивував мене під деревом, де в нас було третє побачення. Вони закрили сад. Коли я увійшов, я не вірив, що це була моя власна пропозиція. Я весь час повторював: "О боже мій, хтось заручився у нас". Я ніколи не думав, що в мене буде чоловік на одному коліні з діамантовою каблучкою", — продовжує Гарріс.
Пара спочатку уклала шлюб у ратуші, а велике весільне торжество заплановане наступного літа, у червні, в Італії.
"Я думаю, що це була спроба втілити в життя повну фантазію нареченого і нареченої, перебувати в будівлі суду, бути з сім'єю. Такі моменти відбуваються на сходинках", — пояснює дизайнерка.
Його лаконічний весільний образ, що включав білий шовковий топ з низькою спинкою і пошиті на замовлення штани, був не тим, чого можна було очікувати від Гарріса, з огляду на яскраві, карколомні моделі, якими він найбільше відомий.
"У дитинстві я завжди уявляв собі цю велику сукню, і вона була б занадто надмірною. Але що більше я продумував різні ідеї, то більше мені хотілося, щоб йшлося не стільки про мої спроби зробити таку модну заяву, яка відволікає увагу, скільки про те, що я живу теперішнім моментом. Мені це здавалося щирим, але водночас це було свого роду відсиланням до 1920-х років — я намагався знайти золоту середину між жіночим і чоловічим".
Після церемонії Гарріс здивував Ейтана, який у цей знаменний день був одягнений у двобортний костюм від Husbands Paris, білим "роллс-ройсом". На ньому вони приїхали на вечерю з шампанським у готель Claridge's.
Після вечері гості попрямували в номер пари, щоб влаштувати спонтанну вечірку.
"Було так багато сміху. Ми танцювали цілу ніч безперервно на терасі, пили мартіні і багато слухали Френка Сінатру... Це був той момент, коли ти відчуваєш, що дивишся фільм, у якому грав, знову і знову. Це був день, про який я ніколи не думав, що в мене буде", — каже Рід.
Раніше Фокус писав, що дизайнер Симон Порт Жакмюс одружився з Марко Маестрі і показав фото зі свого весілля.