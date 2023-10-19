Лікарі назвали 3 популярні продукти, які уповільнюють ваш метаболізм

Метаболізм — це природний двигун організму, який спалює калорії, дає енергію та здоров'я. Готові продукти з супермаркету — це дуже зручно і практично, проте деякі з них можуть принести більше шкоди, ніж користі вашому метаболізму.

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Деякі упаковані продукти з високим вмістом цукру, жиру та натрію можуть бути у вашому щоденному раціоні, тим самим провокуючи виникнення різних проблем зі здоров'ям. Доктор Кельвін Фернандес розповів про три найпоширеніші оброблені продукти, які можуть бути на вашій кухні просто зараз і сповільнювати ваш метаболізм. Отже, на ці продукти слід звернути увагу насамперед. Про це пише She Finds.

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Пластівці на сніданок

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Сухі сніданки стали основним продуктом харчування в багатьох сім'ях і цінуються за зручність та різноманітність. Однак їхній зв'язок із потенційним уповільненням метаболізму полягає у високому вмісті цукру і рафінованому зерні. Багато розфасованих круп містять багато цукру й позбавлені необхідних поживних речовин і клітковини, необхідних для підтримки здорового обміну речовин.

Фернандес каже, що: "Багато сухих сніданків містять зерно з високим ступенем переробки і надмірну кількість цукру, що призводить до підвищення рівня інсуліну в крові. Це може уповільнити обмін речовин. Здоровішою альтернативою можуть бути сніданки з високим вмістом білка, такі як яйця або простий грецький йогурт".

Перероблене м'ясо

Фото: Freepik

Оброблене м'ясо, таке як ковбаси, сосиски, бекон та інші м'ясні делікатеси, є зручним доповненням до багатьох раціонів. Однак їхній зв'язок із потенційним сповільненням метаболізму зумовлений, насамперед, високим вмістом насичених жирів і натрію. У цих продуктах часто бракує необхідних поживних речовин і білка, які допомагають прискорити обмін речовин та підтримувати високий рівень енергії.

"Такі продукти, як хот-доги і ковбаси часто містять багато натрію і нітратів. Вони можуть сприяти затримці води та підвищенню кров'яного тиску, сповільнюючи обмін речовин. Натомість розгляньте можливість вибору нежирних білків, таких як курка, індичка або риба", — каже Фернандес.

Для дієти, корисної для метаболізму, рекомендується обмежити споживання обробленого м'яса і зосередитися на нежирних джерелах білка й цільних продуктах, багатих необхідними поживними речовинами.

Локшина швидкого приготування

Фото: Freepik

Локшина швидкого приготування — популярний і зручний продукт, але вона негативно впливає на обмін речовин через низьку поживну цінність і високий вміст рафінованих вуглеводів. У цій локшині зазвичай не вистачає необхідних поживних речовин, клітковини і білка, необхідних для підтримки здорового рівня метаболізму; Крім того, високий вміст солі може призвести до затримки води.

Фернандес наголошує, що "локшину швидкого приготування часто обирають з міркувань зручності, але в ній не вистачає білка, вона багата на насичені жири і прості вуглеводи. Це може сприяти уповільненню метаболізму. Замініть її цільнозерновими макаронами, щоб забезпечити організм більшою харчовою цінністю".

Ви можете вживати локшину швидкого приготування, але рідко і в помірних кількостях, дотримуючись при цьому збалансованої дієти, багатої на цільнозернові продукти, нежирні білки та овочі.

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Раніше Фокус писав про те, що продукти з високим вмістом жирів зазвичай дуже смачні і дуже калорійні, тому надмірне вживання може нашкодити і здоров'ю, і фігурі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.