Зелений лікар: 7 кімнатних рослин, які покращують здоров'я

Більшість з перерахованих рослин очищає повітря в будинку, прибираючи з нього шкідливі речовини.

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Кімнатні рослини здатні не тільки прикрасити інтер'єр і перетворити навіть найскромніше житло на справжній оазис, а й поліпшити мікроклімат у приміщенні. Крім того, деякі з них можуть поліпшити здоров'я людини. Ресурс Good Housekeeping назвав рослини, які непогано б мати у своєму будинку, оскільки їхня користь доведена науковими дослідженнями.

Для початку зазначимо, що лікарі-натуропати вже давно включили рослинну медицину до своєї практики, і, як правило, час, проведений серед рослин, має "позитивний вплив на людину в цілому".

"Коли ми говоримо про лікування всієї людини, ми маємо на увазі турботу про тіло, емоції та дух. Рослини можуть зачепити кожну з цих важливих сфер", — каже Емі Ротенберг, докторка медичних наук, лікарка-натуропатка і президентка Массачусетського товариства лікарів-натуропатів.

Хлорофітум

Chlorophytum comosum, який у народі ще називають "рослина-павук", дуже легко вирощувати. Вони не потребують постійної уваги та чудово ростуть за мінімального догляду. За даними Відділення розширення Університету Вісконсін-Медісон, рослини мають вузьке листя й отримали свою назву від "маленьких паростків, що утворюються на довгих висячих стеблах, які віддалено нагадують павуків". Хлорофітум допомагає очищати навколишнє повітря. Фахівці NASA вивчили листя, ґрунт, коріння і мікроорганізми кількох кімнатних рослин і виявили, що рослини можуть діяти як природний повітряний фільтр, зменшуючи кількість забруднювальних речовин. Дослідження показує, що хлорофітум видаляє 95% токсичного формальдегіду з повітря в герметичному контейнері з плексигласу протягом 24 годин.

Хлорофітум Фото: their.leafylife/instagram

Спатифіллум

За словами лікаря-натуропата Тревора Кейтса, автора книжки "Чиста шкіра зсередини", спатифілум не тільки має естетичний вигляд, а й здатний принести користь здоров'ю. Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Applied Sciences, припускає, що ця рослина володіє повітроочисними властивостями і допомагає видаляти з повітря вуглекислий газ і леткі органічні сполуки (ЛОС). Єдиний мінус цієї квітки в тому, що вона небезпечна для домашніх тварин. У разі проковтування листя це може викликати у вихованців блювоту або набряк язика.

Спатифіллум Фото: journeybacktome_mlb

Фікус каучуконосний

Представники Ficus elastica є чудовими кімнатними рослинами. Згідно з матеріалами, опублікованими The Sill, за ними, як правило, легко доглядати, і їх потрібно поливати приблизно раз на тиждень. Дослідження показують, що ці фікуси мають властивості очищення повітря. Тільки, як і спатифілум, фікус потрібно тримати подалі від домашніх тварин і маленьких дітей, оскільки його листя дуже токсичне в разі проковтування.

Фікус каучуконосний Фото: dekorativ__bitkiler/instagram

Алоказія

Цю рослину ще називають "слоняче вухо" або "крило дракона" через впізнавану форму і забарвлення листя. Деякі види цієї рослини вирощують заради їстівних крохмалистих бульб, які є основним продуктом харчування в тропічних регіонах. У медицині листя відоме використанням при лікуванні укусів комах.

Алоказія Фото: Соцмережi

Сансев'єрія

Сансев'єрія трисмугаста, давно відома як "тещин язик", має високе листя, що росте вертикально. Воно декоративне і не потребує особливого догляду. Рослина була включена в те саме масштабне дослідження NASA щодо кімнатних рослин, про яке згадувалося вище, і доведено, що вона з часом видаляє токсини з повітря.

Папороті

Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Applied Sciences, показало, що бостонські папороті найкраще очищають повітря природними летючими органічними сполуками. Вони легко ростуть і мають гарний вигляд у приміщенні в підвісних кошиках або на підставках для рослин, які дають змогу їхньому листю звисати.

Папороть кімнатна Фото: vera_frants/instagram

Сциндапсус (потос)

Рослина, також відома як диявольський плющ або золотий потос, має яскраве серцеподібне листя, яке може бути зеленим або мармурово-зеленим і жовтим. Їх легко вирощувати, їм потрібне тільки непряме сонячне світло і нечастий полив. Дослідження показують, що рослини знижують рівень озону в приміщенні, що може полегшити дихання і знизити ризик респіраторних захворювань, а також видалити летючі органічні сполуки з повітря.

Сциндапсус Фото: teodom/instagram

Раніше Фокус писав, як відучити кішок гризти кімнатні рослини.