Зелений лікар: 7 кімнатних рослин, які покращують здоров'я
Більшість з перерахованих рослин очищає повітря в будинку, прибираючи з нього шкідливі речовини.
Кімнатні рослини здатні не тільки прикрасити інтер'єр і перетворити навіть найскромніше житло на справжній оазис, а й поліпшити мікроклімат у приміщенні. Крім того, деякі з них можуть поліпшити здоров'я людини. Ресурс Good Housekeeping назвав рослини, які непогано б мати у своєму будинку, оскільки їхня користь доведена науковими дослідженнями.
Для початку зазначимо, що лікарі-натуропати вже давно включили рослинну медицину до своєї практики, і, як правило, час, проведений серед рослин, має "позитивний вплив на людину в цілому".
"Коли ми говоримо про лікування всієї людини, ми маємо на увазі турботу про тіло, емоції та дух. Рослини можуть зачепити кожну з цих важливих сфер", — каже Емі Ротенберг, докторка медичних наук, лікарка-натуропатка і президентка Массачусетського товариства лікарів-натуропатів.
Хлорофітум
Chlorophytum comosum, який у народі ще називають "рослина-павук", дуже легко вирощувати. Вони не потребують постійної уваги та чудово ростуть за мінімального догляду. За даними Відділення розширення Університету Вісконсін-Медісон, рослини мають вузьке листя й отримали свою назву від "маленьких паростків, що утворюються на довгих висячих стеблах, які віддалено нагадують павуків". Хлорофітум допомагає очищати навколишнє повітря. Фахівці NASA вивчили листя, ґрунт, коріння і мікроорганізми кількох кімнатних рослин і виявили, що рослини можуть діяти як природний повітряний фільтр, зменшуючи кількість забруднювальних речовин. Дослідження показує, що хлорофітум видаляє 95% токсичного формальдегіду з повітря в герметичному контейнері з плексигласу протягом 24 годин.
Спатифіллум
За словами лікаря-натуропата Тревора Кейтса, автора книжки "Чиста шкіра зсередини", спатифілум не тільки має естетичний вигляд, а й здатний принести користь здоров'ю. Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Applied Sciences, припускає, що ця рослина володіє повітроочисними властивостями і допомагає видаляти з повітря вуглекислий газ і леткі органічні сполуки (ЛОС). Єдиний мінус цієї квітки в тому, що вона небезпечна для домашніх тварин. У разі проковтування листя це може викликати у вихованців блювоту або набряк язика.
Фікус каучуконосний
Представники Ficus elastica є чудовими кімнатними рослинами. Згідно з матеріалами, опублікованими The Sill, за ними, як правило, легко доглядати, і їх потрібно поливати приблизно раз на тиждень. Дослідження показують, що ці фікуси мають властивості очищення повітря. Тільки, як і спатифілум, фікус потрібно тримати подалі від домашніх тварин і маленьких дітей, оскільки його листя дуже токсичне в разі проковтування.
Алоказія
Цю рослину ще називають "слоняче вухо" або "крило дракона" через впізнавану форму і забарвлення листя. Деякі види цієї рослини вирощують заради їстівних крохмалистих бульб, які є основним продуктом харчування в тропічних регіонах. У медицині листя відоме використанням при лікуванні укусів комах.
Сансев'єрія
Сансев'єрія трисмугаста, давно відома як "тещин язик", має високе листя, що росте вертикально. Воно декоративне і не потребує особливого догляду. Рослина була включена в те саме масштабне дослідження NASA щодо кімнатних рослин, про яке згадувалося вище, і доведено, що вона з часом видаляє токсини з повітря.
Папороті
Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Applied Sciences, показало, що бостонські папороті найкраще очищають повітря природними летючими органічними сполуками. Вони легко ростуть і мають гарний вигляд у приміщенні в підвісних кошиках або на підставках для рослин, які дають змогу їхньому листю звисати.
Сциндапсус (потос)
Рослина, також відома як диявольський плющ або золотий потос, має яскраве серцеподібне листя, яке може бути зеленим або мармурово-зеленим і жовтим. Їх легко вирощувати, їм потрібне тільки непряме сонячне світло і нечастий полив. Дослідження показують, що рослини знижують рівень озону в приміщенні, що може полегшити дихання і знизити ризик респіраторних захворювань, а також видалити летючі органічні сполуки з повітря.
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