Експерти назвали 3 звички, які можуть запобігти захворюванням та зберегти здоров'я

Здоров'я завжди має бути пріоритетом, але з віком ризик виникнення певних захворювань збільшується. На щастя, ви можете вжити додаткових заходів, щоб підтримувати своє тіло і мозок у кращій формі.

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Насправді, турбота про здоров'я складається з простих звичок у вашому щоденному розпорядку. Безліч непомітних невеликих змін можуть творити чудеса, сповільнюючи старіння та захищаючи ваш організм від вікових захворювань. Особистий тренер і дієтолог Джессі Федер розповів про те, що щоденні прогулянки, багато фруктів і овочів та жирна риба в раціоні допоможе вам захистити себе від хвороб і зберегти здоров'я. Про це пише She Finds.

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Щоденні піші прогулянки

Фото: Pixabay

Ні для кого не секрет, що регулярні заняття спортом — важлива складова здорового життя. Але багато людей пов'язують спорт лише з підняттям важких предметів у тренажерному залі. Попри те, що високоінтенсивні вправи мають свої переваги, експерт зазначає, що навіть невеликі заняття, такі як, щоденні прогулянки, можуть істотно поліпшити ваше здоров'я і тривалість життя.

"Щоденні прогулянки або фізичні вправи корисні для вашого загального здоров'я, сприяють довголіттю і знижують ризик захворювань", — каже Федер. "Вони допоможуть вам підтримувати здорову вагу, поліпшити кровообіг, наростити м'язову силу, зберегти щільність кісток, поліпшити психічне здоров'я і підтримувати здоровий рівень артеріального тиску і холестерину". Навіть звичайна прогулянка через деякий час після їжі може принести величезну користь.

Більше фруктів та овочів у раціоні

Фото: Freepik

Ви, напевно, знаєте, що фрукти й овочі необхідні для збалансованого харчування, але Федер далі наголошує на важливості включення достатньої кількості цих продуктів до свого щоденного раціону, якщо ви хочете прожити довге і здорове життя.

"Збільшення споживання фруктів і овочів має важливе значення для подовження життя і зниження ризику захворювань", — каже він. "Фрукти та овочі містять велику кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів і клітковини. Ці речовини чудово підходять для боротьби з хронічними запаленнями, підтримують здоров'я кожного органу, підтримують здоров'я кісток і м'язів, психічне здоров'я і здоров'я травної системи. Слідкуйте, щоб у вашому раціоні були продукти, багаті поживними речовинами, наприклад такі, як листова зелень та ягоди.

Їжте жирну рибу

Не забувайте про корисні жири. Жири часто незаслужено мають погану репутацію у світі дієт, хоча насправді є неймовірно важливою частиною здорового харчування. І додавання до свого раціону жирної риби, багатої на омега-3 жирні кислоти, є чудовим способом знизити ризик вікових захворювань, каже Федер.

"Вживання жирної риби принаймні двічі на тиждень корисне для подовження життя і зниження ризику захворювань", — говорить він. "Жирна риба багата кількома вітамінами і мінералами, такими як вітамін D, вітаміни групи B, магній, калій і йод. Ці вітаміни допомагають підтримувати важливі функції організму і можуть допомогти знизити ризик захворювань".

Білок у рибі є ще однією важливою перевагою. "Жирна риба багата на білок, який допомагає підтримувати здорову вагу тіла, м'язову масу та загальний стан здоров'я", — зазначає Фідер. "Крім того, жирна риба багата на корисні жирні кислоти омега-3. Ці жири чудово підходять для підтримки здоров'я серця, серцево-судинної системи, здоров'я мозку і здоров'я травлення".

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Раніше Фокус писав про те, що, дотримуючись цих порад і приймаючи усвідомлений підхід до їжі, ви зможете підтримувати збалансовану дієту, яка поліпшить ваше здоров'я, фігуру і додасть життєвих сил.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.