"Я одягалася однаково з 17 років": Марта Стюарт відповіла на критику щодо одягу свого віку

82-річна американська бізнесвумен стверджує, що вона зовсім не переживає через вік.

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Марта Стюарт прокоментувала свій непересічний стиль одягу у віці 82 роки, зазначивши, що її підхід до моди не змінився впродовж усього життя. Про це пише видання People. Гуру стилю життя заявила, що не обмежує себе стереотипами вікових рамок, зазначивши, що, на її думку, люди стають тільки кращими з часом.

Марта Стюарт

На гала-концерті Fashion Group International Night of Stars у Нью-Йорку вона блиснула білим костюмом з паєтками від Денніса Бассо, який сам отримав нагороду за життєві досягнення. У своєму Instagram Марта Стюарт висловила повагу до дизайнера, наголосивши на його славній кар'єрі, що триває вже 30 років і охоплює не тільки зірок екрану, а й мільйони його шанувальників.

Стюарт також наголосила на важливості протистояння життєвим викликам, підкресливши, що кожна жінка повинна мати можливість виражати себе, чи то через стиль одягу, чи то через активну участь у благодійних справах. Своєю впевненістю та непохитною душею Марта Стюарт стала невичерпним джерелом натхнення для багатьох.

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