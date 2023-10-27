Геловін 2023: топ найдивніших місць для святкування у світі

Запрошуємо вас у незабутню подорож містичними куточками планети для святкування Геловіну.

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З наближенням Геловіну, коли весь світ занурюється в магію і таємниці, варто звернути увагу на деякі з найбільш незвичайних місць на планеті. Ці дивовижні місця, у певний спосіб, мають у собі елементи загадки, яка зачаровує кожного мандрівника. Про це розповіли у виданні Simplify.

Ліс Хоя-Бачу

Ми починаємо з унікального місця в Румунії, а саме, ліс Хоя-Бачу, відомий як "Бермудський трикутник" Румунії. Цей ліс славиться не лише своїми кривавими історіями зникнень людей, а й містить у собі низку незрозумілих явищ, серед яких спостерігаються дивні події з електрикою та інші містичні феномени. Саме через цю невідому силу і таємницю, ліс Хоя Бачіу завжди привертає увагу мандрівників і дослідників.

Колодязь Тора, штат Орегон

Також відомий як Виливаючий Ріг, здатний поглинати предмети, щоб потім викинути їх із новою силою. Це місце, що має потужну енергію і власні магічні характеристики, цікавить туристів своєю непередбачуваністю і надприродними явищами.

Ворота пекла в Туркменістані

Ця вогняна яма вражає своєю нескінченною силою і силою природи, яка відмовляється згасати навіть після довгих років.

Ворота пекла в Туркменістані

Печери мумій Кабаян на Філіппінах

Вони приховують добре збережених мумій і є прикладом рукотворної містичності та культурного досвіду цієї країни.

Печери мумій Кабаян на Філіппінах

Катакомби Парижа

Зберігають у собі історію і таємницю Франції, зі своєю величчю і духом минулого, які переплітаються в мережі старих кар'єрних тунелів, що стали останнім притулком для мільйонів людей.

Катакомби Парижа

Бермудський трикутник

У ньому, звісно, не відсвяткуєш, але Бермудський трикутник донині залишається однією з найзагадковіших і найтаємничіших ділянок у північній частині Атлантичного океану, завжди викликає інтерес і невпинні дослідження з боку шукачів пригод і таємниць. Тож, щонайменше, можна розважити компанію байками про це неймовірне місце.

Бермудський трикутник

Долина глечиків у Лаосі

Ця долина, крім своєї приголомшливої краси, є джерелом міфів і легенд, які надихають місцевих жителів і привертають увагу мандрівників.

Долина глечиків у Лаосі

Закінчуючи наш уявний мандрівний шлях, ми сподіваємося, що цей список найдивніших місць на планеті надихне вас на нові мандрівки та відкриття, які збагатять ваш досвід і розширять межі вашого світогляду. Але перш за все, не забувайте, що справжні пригоди починаються там, де закінчується зона комфорту. Тож готуйтеся до вечірок Геловіну 2023 та до мандрівок у світі загадковості й таємниці!

Нагадаємо, що в Чехії священник розбив гарбузи перед Геловіном, щоб врятувати дітей від "злих духів".