23-річна дружина Володимира Остапчука розповіла про плани на роботу

Катерина Полтавська майже рік шукала своє покликання.

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23-річна дружина Володимира Остапчука, Катерина Полтавська, активно розповідає в Instagram про план ремонту своєї майбутньої студії лазерної епіляції та масажу в центрі Києва, печерському районі.

"Я майже рік думала, чим хочу займатися, "приміряла" на себе різні варіанти, але всі вони не давали мені натхнення на "почати", а в мене завжди був принцип: займатися тільки тим, що йде від серця. Також я маю багато знайомих, у яких є різні бізнеси, в тому + я розуміла всі труднощі, перспективи тощо", — розповідає блогерка.

23-річна дружина Володимира Остапчука відкриває студію лазерної епіляції в Києві

Катерина розповіла, що вони з Володимиром уже почали займатися ремонтом приміщення й обговорювати дизайн майбутнього проєкту з фахівцями.

Майбутня бізнесвумен планує відкрити масажну студію та лазерну епіляцію в грудні 2023 року. Катя вже проводить перші співбесіди та обирає майбутніх кваліфікованих фахівців.

Стосунки Катерини з Володимиром Остапчуком

Зазначимо, що в грудні 2022 року стало відомо, хто став новою дівчиною шоумена Володимира Остапчука. Незабаром пара таємно одружилася.

Остапчук і Полтавська показали в соцмережах фотографії з документ-сервісу "Готово", де можна оформити шлюб за добу. Крім того, Катерина підписала дату 22.02.2023 із сердечком.

Нагадаємо, що Остапчук розповів про знайомство з третьою дружиною.