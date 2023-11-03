У США створили фонд Меттью Перрі для боротьби із залежністю

Фонд Метью Перрі приймає пожертви для допомоги людям, які борються з різними залежностями.

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Після смерті Метью Перрі 28 жовтня у віці 54 років було створено фонд, який носитиме його ім'я. Про це повідомляє видання Variety.

"У дусі незмінного прагнення Меттью Перрі допомагати іншим людям, які борються з хворобливими залежностями, ми започатковуємо, щоб вшанувати його спадок, заснувавши Фонд Меттью Перрі, керуючись його власними настановами та досвідом, а також його пристрастю змінити на краще якомога більше життів", — ідеться в заяві Фонду.

Відомо, що Фонд Метью Перрі приймає пожертви з метою надання підтримки особам, які борються з алкогольною та наркотичною залежностями. Засновники фонду зазначили, що керуватимуться принципами та цінностями самого актора, який протягом життя відкрито розповідав про свою власну боротьбу зі своїми недугами.

У своєму зверненні представник Фонду Метью Перрі зазначив: "Метью завжди бажав допомагати іншим людям, які борються зі злочинними наркотичними звичками. Цей фонд стане продовженням його спадщини та духу."

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Зазначимо, що фонд спонсорується і підтримується Національним філантропічним фондом (National Philanthropic Trust), громадською благодійною організацією, лідером у сфері донорських оргназацій, який з моменту свого заснування зібрав понад 49 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що мемуари Меттью Перрі стали бестселером після його смерті.