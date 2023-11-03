The Beatles представили офіційний кліп на свою останню пісню (відео)
Ця пісня стала для The Beatles, які фактично припинили своє існування 1970 року, першою за 27 років і останньою, якщо вірити серу Полу Маккартні, одному з учасників культового гурту.
The Beatles представили офіційний кліп на пісню Now and Then, режисером якого став Пітер Джексон, котрий задіяв для створення відео штучний інтелект, повідомляє Billboard. Це — остання пісня, робота над якою почалася ще за життя Джона Леннона, у 1970-х роках, але залишалася незавершеною.
У лютому 1995 року Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр хотіли випустити композицію, але не змогли зробити це через неможливість виокремити вокал Леннона, записаний на плівку в 1970-ті роки.
"Але у 2022 році сталася щаслива випадковість. Програмна система, яку розробили Пітер Джексон і його команда, і яку використовували впродовж усього виробництва документального серіалу The Beatles Get Back, нарешті, відкрила шлях до відокремлення вокалу Джона від його фортепіанної партії. У результаті оригінальний запис можна було втілити в життя і працювати над ним заново за участю всіх чотирьох The Beatles. Ця чудова історія музичної археології відображає нескінченну творчу цікавість The Beatles і загальне захоплення технологіями. Він знаменує собою завершення останнього запису, який Джон, Пол, Джордж і Рінго зможуть зробити разом, і прославляє спадщину найвидатнішого і найвпливовішого гурту в історії популярної музики", — ідеться в підписі до відео.
На кадрах можна побачити не тільки нині живих учасників колективу, Пола Маккартні та Рінго Старра, а й кадри з Джоном Ленноном, якого було вбито 8 грудня 1980 року, і Джорджем Гаррісоном, який помер від раку 2001 року.
Відео Now and Then — це перша спроба Джексона зайнятися виробництвом музичних кліпів, і у своїй заяві режисер гучного мінісеріалу "The Beatles: Get Back" 2021 року сказав, що він спочатку не був готовий братися за такий проєкт, однак і не погодитися не міг.
"Чесно кажучи, сама думка про відповідальність за створення музичного відео, гідного останньої пісні, яку The Beatles коли-небудь випустять, викликала масу тривог. Моя давня любов до The Beatles зіткнулася зі стіною жаху при думці про те, що я підведу всіх. Це створило в мені сильну невпевненість, тому що я ніколи раніше не знімав музичне відео і не міг собі уявити, як зробити це для гурту, що розпався понад 50 років тому. Вона ніколи фактично не виконувала цю пісню, і половини її членів уже не було з нами", — зізнається Джексон.
Особливе занепокоєння у нього викликала нестача кадрів, адже проєкт вимагав ексклюзивного відео про легендарну четвірку.
"Здається, взагалі нічого не існувало, де було знято, як Пол, Джордж і Рінго працювали над Now And Then 1995 року... Не так уже й багато відеозаписів Джона в середині 70-их, коли він писав демо... Я злився через відсутність потрібних кадрів The Beatles з 60-их... І вони навіть не зняли жодного відеозапису, на якому Пол і Рінго працювали над піснею торік", — розповідає Джексон.
Спочатку режисер також категорично був проти того, щоб використовувати в кліпі акторів або комп'ютерну графіку.
"Кожен кадр The Beatles мав бути справжнім. До того моменту я справді поняття не мав, як хтось може зняти музичне відео "Now And then", якщо у нього немає пристойних матеріалів для роботи", — пояснив він.
Розуміючи його тривогу, Маккартні і Старр все ж зняли кілька відео в студії і відправили йому. Крім того, Apple, які замовили зйомки кліпу, знайшли понад 14 годин давно забутого фільму, знятого під час сесій 1995 року, включно з кількома годинами Маккартні, Гаррісона і Старра, які працюють над останньою піснею.
Ба більше, син Леннона, Шон Оно Леннон, і вдова Гаррісона, Олівія, знайшли "чудові невидані раніше домашні відеозаписи", якими вони поділилися з ним.
"На завершення, кілька дорогоцінних секунд виступу "Бітлз" у шкіряних костюмах, найранішого відомого фільму про The Beatles, ніколи раніше не показаного, були люб'язно надані Пітом Бестом", — розповів Джексон про внесок оригінального барабанщика гурту.
За його словами, перегляд цього матеріалу повністю змінив ситуацію.
"Я побачив, як можна зняти музичний кліп. Насправді, мені було набагато простіше, якби я думав про це як про створення короткометражного фільму, що я і зробив...", — наголосив режисер.
Раніше Фокус писав, що штучний інтелект дописав останню пісню The Beatles. Також ШІ допоміг Маккартні "возз'єднатися" з Ленноном і записати разом останній альбом Beatles.