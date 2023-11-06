Вагітна блогерка Саша Бо розсекретила ім'я дитини

Для Саші та її чоловіка було не зовсім простим завданням вибрати ім'я для своєї доньки

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Українська блогерка Саша Бо готується до народження доньки, яка стане першою спільною дитиною для неї та її чоловіка Платона Тарнавського. Популярна інфлюенсерка нещодавно розсекретила ім'я майбутньої спадкоємиці — Віра. Про це вона розповіла в Instagram.

"Віра, хвилююся перед нашою першою зустріччю", — поділилася блогерка.

За словами Саші, вони з чоловіком зупинилися на цьому імені, вибравши його з двох варіантів.

"Ім'я для доньки ми вибрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном цього разу. Я довго не вагалася, бо ім'я чудове і дуже символічне", — зізналася Олександра.

Дитина з'явиться на світ уже незабаром, кажуть лікарі.

"Верочка набрала ще 100 грамів, вона важить цілих 2 кілограми 400 грамів. А загалом мені дали максимум два тижні", — зазначила авторка посту.

Наприкінці травня 2023 року Саша Бо оголосила про третю вагітність. Молода мама виховує двох синів, Данила та Євгена, народжених у шлюбі з блогером Ігорем Пустовітом, із яким вона розлучилася 2021 року.

Нагадаємо, що Саша Бо вирішила зберегти стовбурові клітини своєї доньки.