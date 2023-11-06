Євгенія Емеральд пояснила, чому вона — не снайперка

Євгенії не подобається, що в ЗМІ називають її снайперкою.

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Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка нещодавно заявила про домашнє насильство з боку її колишнього чоловіка Євгена Стипанюка, обурена тим, що журналісти неправильно подають про неї інформацію, називаючи її снайперкою, адже вона — поліцыянтка. У своєму останньому дописі в Instagram Емеральд повідомила, що вона закінчила військову кафедру при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2012 році та отримала звання молодшого лейтенанта запасу.

"Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, я вступила на військову службу до Збройних сил України (в/ч А4044). Після місяця служби там я вступила до лав Національної поліції України, де стала рядовим поліцейським полку спецпризначення "Сафарі". Зверніть увагу — коли я перейшла до НПУ, то здала свій військовий квиток, натомість отримала посвідчення поліцейської", — пояснює Євгенія, опублікувавши фото документа.

Посвідчення Євгенії Емеральд

У своєму повідомленні Емеральд також висловила невдоволення тим, як у пресі спотворюють інформацію про її службу.

"Взагалі ЗМІ занадто багато приписали мені того, що не є правдою. Дуже сподіваюся, що мене більше не порівнюватимуть зі снайперкою і не називатимуть так. Коли я добровільно пішла на фронт, моїм головним інструментом була зброя калібру 308", — наголосила Емеральд.

У вересні 2022 року Євгенія дізналася про свою вагітність і була відряджена до Києва. Вона продовжила службу в полку патрульної служби поліції особливого призначення "Київ" до червня 2023 року, після чого пішла в декретну відпустку.

Нагадаємо, що Олег Ляшко вперше прокоментував скандал за участю свого охоронця Стипанюка.