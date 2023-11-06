Брітні Спірс влаштувала танці в спортзалі, змінивши три топи (відео)

Попри самотність, Брітні продовжує танцювати.

Related video

41-річна американська співачка продовжує святкувати успіх своєї книжки "Жінка в мені" та не припиняє публікувати фото танців в Instagram. В одному з останніх постів артистка поділилася одразу трьома відео з танцями, записаними в студії поруч зі спортзалом. На задньому фоні можна побачити спортивні знаряддя й чоловіків, проте Спірс не звертає на них уваги та самозабутньо танцює перед телефоном.

На ній — білі мікрошорти й жовто-білий топ. Потім у кожному наступному відео Брітні переодягає топ, одягнувши спочатку червоний, потім жовтий, а наприкінці в неї на ногах з'являються її білі чоботи на невисоких підборах.

Рухи співачки традиційні різкі та хаотичні, проте вона має вельми задоволений собою вигляд і посміхається в камеру.

"Вчора Кіт у чоботях", — підписала вона кадри.

Мемуари співачки, згідно з даними продажів, продали накладом 1,1 мільйона копій тільки в США за перший тиждень.

"Я вклала всю душу та серце в мемуари, і я вдячна своїм шанувальникам і читачам по всьому світу за їхню непохитну підтримку", — сказала Спірс у заяві, опублікованій видавництвом Gallery Books, підрозділом Simon & Schuster.

Дані про продажі включають попередні замовлення, продажі друкованих видань, електронних книжок і аудіокниг.

"Жінка в мені", що вийшла 24 жовтня, отримала високу оцінку критиків як переконлива розповідь про її сходження до світової слави та її боротьбу, що триває.

До книжки увійшли розповіді про опіку, яка впродовж багатьох років давала змогу її батькові контролювати більшу частину її життя, а також про те, що вона зробила аборт, зустрічаючись із Джастіном Тімберлейком понад 20 років тому.

У день публікації Брітні написала в Instagram, що її книга стала "найбільш продаваними мемуарами про знаменитостей в історії".

За словами новоспеченої письменниці, вона планує попрацювати над новою книгою, де розповість про свої стосунки із Семом Асгарі.

Раніше Фокус писав, що Спірс назвала його "подарунком Бога".