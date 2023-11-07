Зима 2023/2024: п'ять головних складових ідеального образу

Речі, які будуть модними взимку 2023/2024, можна сміливо назвати позачасовою класикою з нотками ностальгії.

Related video

Листопад пролетить непомітно, і не за горами — три місяці зими, а значить, саме час ще раз переглянути, що приготували дизайнери та рекомендують стилісти на зиму 2023/2024, щоб завжди мати актуальний вигляд і не відставати від модних тенденцій. Фенікс Сулейман у статті для The Modest Manifesto, вивчивши всі останні колекції, розклав по поличках усе про тренди, фактури, принти й інші моменти, які формують образ. Пропонуємо ознайомитися з ними та взяти собі на замітку.

За словами автора, на відміну від минулорічної осінньо-зимової моди, натхненної 2000-ми роками, нинішній сезон увібрав у себе найкращі аспекти 80-х і 30-х років, зберігаючи позачасову жіночну елегантність.

Попередні відродження моди 80-х були зосереджені на сміливих кольорах, естетиці гранжу/панку та спортивному образі тієї епохи. Однак цього разу вплив 80-х інший. Переважна тенденція в цих колекціях — відчуття універсального комфорту, що гармонійно поєднується з елегантністю. Подумайте про великі краватки-метелики, сукні з вирізами, що тонко поєднують у собі гостроту й чуттєвість, блейзери з високими плечима та стриманими класичними кольорами. Також особлива увага приділяється жіночності форм за допомогою суконь А-силуету і крою "пісочний годинник".

Одяг

Цього сезону домінують максіспідниці та сукні. Остання новинка — коротші подоли, що елегантно поєднуються зі штанами.

Костюм і блейзер, що завоювали популярність у сезоні весна-літо 2023, продовжують утримувати популярність. Однак узимку 2023/2024 спостерігається помітне зрушення в бік формальніших, добре структурованих, а іноді і яскравих стилів піджаків. На відміну від минулого сезону, де блейзери часто відігравали другорядну роль у вбраннях, тепер вони виходять на перший план. Блейзери майстерно поєднуються зі штанами або спідницями, створюючи вишуканий діловий ансамбль. Не вірите? Подивіться, як і з чим носить блейзери та піджаки принцеса Уельська.

Кейт Міддлтон зробила піджаки головною частиною свого образу Фото: Getty

Джинсова тканина, хоч і обмежено з'являлася на подіумах, але справила там значний вплив. Часто її демонстрували в стилі подвійного деніму, а деталі були добре структуровані й адаптовані, створюючи відчуття формальності в повсякденній тканині. Versace представив добре скроєне вбрання з подвійного деніму, а також денім у поєднанні з білими сорочками оверсайз.

Фасон

Найпопулярнішим фасоном суконь цього сезону став класичний силует "пісочний годинник". Хоча на деяких показах експериментували з яскравішими формами, на більшості показів був представлений одяг, застебнутий на талії. На численних показах цей крій також підкреслювався топами з баскою та блейзерами.

Якщо в минулому сезоні попитом користувалися блейзери в американському стилі, що характеризуються короткими й об'ємними моделями, то в нинішньому модному сезоні перевагу віддають блейзерам оверсайз в англійському стилі, як, наприклад, у Balenciaga та Saint Laurent.

Занижена талія, попри свою непрактичність у холодну пору року, зберігає позиції взимку 2023/2024.

Колір

У сфері трендових кольорів зими 2023/2024 помітне повернення до класичної елегантності чорного кольору. Повністю чорні ансамблі займали центральне місце на подіумах, випромінюючи позачасову вишуканість. Чорно-білі комбінації, а також яскраві срібні акценти підкреслили вічну класику монохромних палітр.

Коли дизайнери все ж таки ризикували увійти у світ кольору, він часто набував форми яскравих червоних кольорів, які привертали увагу. Alexander McQueen і Balmain обрали глибші й насиченіші відтінки червоного та грайливі відтінки рожевого. Світло-зелений, пастельно-зелений або жовтий також знайшли своє місце в новому сезоні.

Помітним винятком із цієї приглушеної колірної палітри став показ Paco Rabanne, де буйство сміливих і еклектичних кольорів прикрасило подіум, прославляючи енергійний і різноманітний підхід до моди.

Принти

Принти на тканинах посідають центральне місце в цьому сезоні, а провідною тенденцією стає тартан, який широко представлений на кількох модних показах. Цей культовий візерунок привносить нотку спадщини та вишуканості в сучасний дизайн.

Також увагу привернули мальовничі та тваринні принти.

Горошок також опинився в центрі уваги, як у друкованій формі, так і у вишивці для створення 3D-ефекту.

Текстура

Текстура зіграла ключову роль у нових зимових колекціях. Майже кожна презентація на подіумі включала в себе елементи фактури: від ніжного пір'я до хитромудрої вишивки. Пір'я, зокрема, було визначною деталлю, яка надавала різним виробам нотку багатства та витонченості. Заслужену увагу привернула шкіра, до того ж як штучна, так і натуральна.

Раніше Фокус писав, які сумки будуть популярні взимку 2023 року.