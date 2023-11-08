Меган Фокс розповіла про "жахливі" стосунки з "дуже відомими людьми"

12 років зірка була у шлюбі з Браяном Остіном Гріном, якому народила трьох синів. Наразі вона заручена з Machine Gun Kelly.

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37-річна американська акторка Меган Фокс відверто розповіла про свою "жахливу" історію стосунків. Власним досвідом зірка екрану поділилася в інтерв'ю "Good Morning America".

Зірка "Трансформерів", яка заручена з Machine Gun Kelly, 33, розповіла про свої "жорстокі стосунки" з "дуже відомими" людьми.

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"Протягом свого життя я перебувала принаймні в одних стосунках з фізичним насильством і в кількох дуже жорстоких стосунках з психологічного боку", — сказала вона.

"Але ніхто не знає, що я була пов’язана із цими людьми", — розповідає Фокс про романи з "дуже відомими людьми", не називаючи їхніх імен.

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Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Хоча акторка не назвала конкретні імена чоловіків, яких вона мала на увазі, раніше вона була одружена з Браяном Остіном Гріном і була романтично пов’язана з акторами Шаєю ЛеБафом і Девідом Ґаллаґером.

Меган Фокс Фото: meganfox

Наразі мама трьох дітей заручена з музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Попри те, що пропозицію співак зробив ще на початку 2022 року, наразі про весілля не повідомляється.

Нагадаємо, Меган Фокс розповіла про викидень на 10-му тижні вагітності.

Також Фокус писав про появу Меган Фокс на концерті її нареченого.