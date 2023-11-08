Принц Вільям розповів про музичний смак принца Луї

Принц Луї захоплюється музикою американського гурту OneRepublic.

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Принц Вільям розповів про занадто різні музичні смаки своїх дітей на церемонії Earthshot Prize в Сінгапурі у вівторок, 7 листопада. Принц розповів про захоплення свого молодшого сина принца Луї музикою американського гурту OneRepublic, тоді як його син, десятирічний принц Джордж, виявив любов до творчості легендарних AC/DC. Про це повідомляє видання Hello!

На бекстейджі Вільям висловив щирі слова подяки за емоційне виконання групі OneRepublic, а також за фінальний виступ на шоу групі Bastille.

Вільям також згадав про попередній візит до Сінгапуру разом із Кейт Міддлтон 11 років тому під час офіційного туру з нагоди діамантового ювілею Єлизавети II і принца Філліпа.

Getty Images: Принц Вільям на зеленій доріжці з ведучою Ганною Воддінґґем

Своїм перебуванням у Сінгапурі, принц Уельський надає підтримку премії Earthshot Prize, яку він сам заснував 2020 року. Тим часом його дружина принцеса Кетрін залишається у Великій Британії, щоб допомогти старшому синові Джорджу під час його перших вступних іспитів до школи. До слова, батько Джорджа, Шарлотти і Луї розповів про своє хвилювання перед іспитами сина, чим викликав розчулення присутніх на церемонії.

Нагадаємо, що Принц Вільям розповів, чим захоплюється принц Джордж.