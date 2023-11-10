Орендований будинок: де провів останні місяці свого життя Меттью Перрі

Зірка "Друзів" Меттью Перрі жив в орендованому будинку в Беверлі-Гіллз разом із помічником Кенні Івамасою.

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Стало відомо, де Меттью Перрі, зірка серіалу "Друзі" жив останніми роками і хто допомагав йому по господарству. Інсайдери припускають, що саме 59-річний Кенні Івамаса, асистент актора, і виявив його тіло 28 жовтня в гідромасажній ванні. Про це пише Daily Mail.

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Кенні займався справами Перрі понад 25 років. За орендований будинок із трьома спальнями на схилі пагорба з краєвидом на Беверлі-Гіллз і океан, актор платив 49 000 доларів на місяць. Там він жив понад рік, поки його будинок у Пасифік-Палісадс вартістю 6 мільйонів доларів перебував на ремонті.

Перрі зовсім недавно повернувся у свій відремонтований будинок і насолоджувався гідромасажною ванною, коли раптово помер 28 жовтня.

Будинок Меттью Перрі в Беверлі-Гіллз

Господар будинку, який винаймав Перрі, Джон Малакзад назвав Івамасу "людиною, яка живе з Перрі" і зазначив, що він допомагав йому по господарству.

Івамаса не відповів на запит журналістів про коментарі.

На його сторінці в LinkedIn зазначено, що він працює "виконавчим помічником", найнятим менеджером Перрі Дугом Чапіном.

Серед його обов'язків: "Виконавчий помічник особистого менеджера протягом 25 років (дотепер) для клієнта Меттью Перрі ("Друзі"; актор, письменник і продюсер)".

"Я досягаю успіху в хаотичних ситуаціях, що вимагають порядку. Я стриманий, лояльний і поважаю абсолютну конфіденційність. Я люблю терміни, контракти, розстановку крапок і вирішення загадкових ситуацій і проєктів", — зазначає Івамаса.

Меттью Перрі та Кенні Івамаса біля орендованого будинку актора

У Перрі була ще одна помічниця, Бріана Бранкато, яка пропрацювала у нього сім років. Але вона звільнилася кілька місяців тому, щоб стати особистим тренером.

Заяву про оренду нерухомості в Беверлі-Гіллз було видалено в червні 2022 року, ймовірно, коли Перрі почав там жити. Актора регулярно бачили біля будинку з жовтня 2022 року.

Зараз будинок стоїть порожнім, а минулого тижня сміттєві баки зовні були заповнені матрацами і подушками, оскільки його розчищають для іншого орендаря.

Малакзад, який ніколи особисто не зустрічався з Перрі, сказав, що той був хорошим орендарем і з'їхав "кілька тижнів тому".

Його сусіди по вулиці Шалетт-Драйв не знали, що Перрі жив там, хоча іноді бачили, як його співробітники, включно з економкою і помічницею, приходили і йшли.

В орендованому будинку — три спальні, три з половиною ванні кімнати, а його площа становить 6305 кв. футів, згідно з даними на сайті нерухомості Zillow.

Його прикрашають лакована підлога і розсувні скляні двері від підлоги до стелі, що відчиняються на задній двір із басейном і краєвидом, який, за словами сусіда, є "одним із найкращих у місті".

Нагадаємо, Меттью Перрі був знайдений мертвим 28 жовтня. Передбачається, що він потонув, хоча офіційну причину смерті не названо. Раніше було опубліковано офіційне свідоцтво про смерть Перрі, але причина його смерті все ще була вказана як "відкладена".

Співробітники служби екстреного реагування, які прибули на місце, повідомили, що, коли Перрі знайшов його помічник, він перебував під водою. Асистент підняв його голову у відчайдушній спробі дати йому трохи повітря.

На той час, коли пожежники Лос-Анджелеса прибули в його будинок у Пасифік-Палісейдс, актор був уже мертвий.

Перрі відкрито розповідав про свою минулу боротьбу з алкоголем і наркозалежністю, але в недавніх інтерв'ю сказав, що він чистий і тверезий.