Похорон був закритий для преси: усі актори серіалу "Друзі" прийшли попрощатися з Меттью Перрі

Невелика панахида відбулася на Форест-Лаун, приватному кладовищі в Глендейлі, де поховані Волт Дісней і Елізабет Тейлор.

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Приватний похорон Меттью Перрі, зірки серіалу "Друзі", відбувся в п'ятницю в Церкві пагорбів на престижному кладовищі Форест-Лаун у Лос-Анджелесі. Попрощатися з актором прийшли всі його колеги по серіалу, друзі та родичі. Про це пише Daily Mail.

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П'ять колег Перрі за серіалом "Друзі" були помічені біля церкви. 54-річна Дженніфер Еністон, 60-річна Ліза Кудроу, 59-річна Кортні Кокс і 57-річний Девід Швіммер прибули разом. Пресу на похорон не пустили, що їх зняли з повітря. Актори були вдягнені в чорне та втішали одне одного.

Актори "Друзів" на похоронах Меттью Перрі

Після простої годинної церемонії до них приєднався 56-річний Метт Леблан.

Також на похороні були помічені мати Перрі — Сюзанна Моррісон і його батько Джон Перрі. А його вітчим Кіт Моррісон був одним із тих, хто ніс труну.

"Еністон прийшла однією з перших. Вона трималася сама по собі", — зазначив інсайдер. Інше джерело повідомило, що служба завершилася піснею Пітера Гебріела "Don't Give Up", і всі, хто був присутній, не змогли стримати сліз.

Похорон Меттью Перрі

Раніше Дженніфер Еністон та інші актори "Друзів" опублікували заяву, в якій описали свій шок і печаль.

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж просто колеги по знімальному майданчику. Ми сім'я. Нам так багато хочеться сказати, але просто зараз нам знадобиться хвилинка, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше. Наразі наші думки і наша любов із сім'єю Метті, його друзями і всіма, хто любив його в усьому світі", — повідомили актори.

Що відомо про кладовище Форест-Лаун

Кладовище Форест-Лаун у Глендейлі, Лос-Анджелес, розташоване навпроти студії Warner Bros Studios, де впродовж 10 сезонів знімали "Друзів", і є місцем останнього спочинку цілої плеяди голлівудських зірок — серед них Керрі Фішер, Бетт Девіс, Волт Дісней, Бастер Кітон, фронтмен INXS Майкл Гатченс, Бріттані Мерфі, Енн Геч і багатьох інших.

Це одне з найдорожчих і найпрестижніших місць поховання у США. У ЗМІ його навіть називають "Тематичним парком смерті" і порівнюють із Діснейлендом.

Нагадаємо, Меттью Перрі помер 28 жовтня у 54 роки. Причина смерті Перрі залишається непідтвердженою, але початкові токсикологічні звіти засвідчили, що, коли він потонув у своєму джакузі, в його організмі не було метамфетаміну або фентанілу.

Актор довгий час страждав від наркотичної залежності.

У своїх мемуарах Перрі написав, що після того, як 2018 року йому прописали опіати, які він вважав недостатніми для полегшення болю, що спонукало його звернутися до вуличних торговців, у яких він купував оксиконтин із додаванням фентанілу.